Gevangenismuseum sluit deuren met tegenzin: 'Er is gewoon geen horecapersoneel'

Het is niet alleen herfstvakantie, maar ook Museumkidsweek. Aan dat evenement werken in onze provincie onder andere het Drents Museum en het Gevangenismuseum mee. De week is in het leven geroepen om kinderen al op jonge leeftijd met musea in aanraking te brengen en het museum in Veenhuizen heeft voor die gelegenheid een speciaal programma opgesteld. Maar de week duurt door het personeelsgebrek een dagje korter dan anders.

"Dat is jammer, want normaal gesproken wil je in schoolvakanties juist op de maandag open zijn. Het is niet anders", verklaart Sluiter. Extra personeel aantrekken was al geen optie in de zomerperiode en blijkt nu ook erg lastig. "Als je een uitzendbureau belt, nemen ze nog net niet schaterlachend de telefoon op bij zo'n vraag. Er is gewoon geen horecapersoneel."

Personeelstekort grote uitdaging

In zo'n zestig procent van de Drentse accommodaties is deze vakantie geen bed meer te krijgen. Dat blijkt uit de Monitor VTE van Marketing Drenthe. Hierin blikt het marketingbureau terug op afgelopen zomer en wordt vooruitgeblikt op de herfstvakantie.

"Je moet echt goed zoeken wil je nog een weekendje weg of een midweekje boeken", zegt Yvonne Cornax van Marketing Drenthe. Uit de vragenlijst komt naar voren dat personeelstekort de grootste uitdaging is. Veertig procent van de respondenten heeft hier volgens Marketing Drenthe mee te maken.

Nu ook doordeweeks

Toch raakt het probleem niet elke sector. Sommige horecabedrijven weten juist makkelijker personeel te vinden tijdens de vakantie. Zoals bij Abdij de Westerburcht in Westerbork, die volgens eigenaar David de Leeuw relatief veel studenten in dienst heeft. "Normaal gesproken zijn studenten in Groningen, Zwolle, Emmen of Assen, maar op vakantiedagen als deze heb je ze ook doordeweeks tot je beschikking."

Yvonne Conrax heeft bewondering voor hoe ondernemers de rug hebben gerecht na de coronacrisis. "Die hebben eigenlijk allemaal ontzettend veel veerkracht getoond en ze kijken allemaal erg positief vooruit naar de periode na de pandemie."