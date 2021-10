Kunstenaar Wessel Bezemer op 51-jarige leeftijd overleden

Bezemer was gefascineerd door het creëren van dierfiguren. Boerderijdieren, vogels en wild bij voorkeur. Dat kwam mede doordat hij in Dwingeloo zijn atelier en galerie had, naast de oude pastoriewoning waarin hij met zijn gezin woonde.

Bronsen beelden

Hij stond met name bekend om zijn bronzen beelden. Zo specialiseerde hij zich in bronsgieten en modelboetseren aan de Universiteit van Massachusetts in de Verenigde Staten. Bezemers werk is in diverse beeldentuinen terug te vinden. De unieke TT-trofeeën kwamen de laatste jaren ook van zijn hand.

Daarin zaten overigens ook dieren verwerkt. Zo is één van de beelden geïnspireerd op een steigerend paard: hoe hoger een paard steigert, hoe euforischer die is en dus steigert de eerste prijs hoger dan de derde. Daarnaast heeft de motor de ogen van een uil, omdat je volgens Bezemer motor rijdt met veel wijsheid en verstand. De snavel van kennis, dat is de snavel van een sperwer, zit er ook op, de snelste vogel in Europa.

Eerder dit jaar maakte RTV Drenthe een reportage met Bezemer over deze bijzondere trofeeën.