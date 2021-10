BBI Travel vindt oplossing: Transavia gaat wintersportvluchten vanaf Eelde verzorgen

Vorige week gaf BBI Travel-directeur Henk van der Kooi al aan dat er gesprekken met drie meerdere partijen liepen. Uiteindelijk is de keuze dus op Transavia gevallen.

Alternatief

Scandinavian Mountains Airport is een Zweedse luchthaven, vlak bij de grens met Noorwegen, die in de winter vooral wordt gebruikt door wintersporters in de grote skigebieden Sälen (Zweden) en Trysil (Noorwegen). Omdat BBI Travel het aantal boekingen voor wintersportvakanties zag toenemen, was de reisorganisatie er alles aan gelegen om een nieuwe luchtvaartmaatschappij voor de vluchten vanaf Eelde te vinden.

"De donderdagvluchten komen helaas te vervallen maar voor vertrek op zondag hebben we nu een goed alternatief gevonden", vertelt Van der Kooi over de deal met Transavia. Er wordt volgens hem nog onderzocht of het ook mogelijk is om passagiers vanaf Schiphol te laten opstappen.

Boeing 737

De vluchten vanaf Groningen Airport Eelde worden uitgevoerd met een Boeing 737. De eerste vlucht van Eelde naar Scandinavian Mountains Airport staat gepland voor 19 december.

