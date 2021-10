Cultuurpodium VanSlag slaakt noodkreet: 'Het kan zo niet doorgaan'

"We zijn er voor de cultuur. Beleid laten we aan anderen over. We zijn al lang blij dat we door kunnen", schreef VanSlag onlangs nog op hun website. Maar die hoop lijkt van korte duur te zijn geweest volgens Eggens: "Op deze manier houdt het gewoon op. Als het zo doorgaat, dan wordt het aan het einde van het jaar spannend."

Subsidie helpt een beetje, verlies blijft

Eggens, die naar eigen zeggen vooral niet te negatief wil overkomen, zegt dat hij het cultuurpodium jarenlang heeft gedraaid op de inzet van eigen energie. Dat is lange tijd, door veel activiteiten, trouwerijen, feesten en partijen te organiseren, goed gegaan. "De opbrengst daarvan was voor het cultuurpodium. Daarmee hielden we alles op de been", zegt Eggens, tevens oprichter van het cultuurpodium.

Tien jaar lang draait Eggens het podium op die wijze, maar sinds kort moet hij de Willibrordkerk - waarin VanSlag is gevestigd - huren van de gemeente. Toch is dat niet het grootste probleem. "Daar hebben we goede afspraken over gemaakt met de gemeente. Alleen we lopen er wel tegenaan dat we geen andere mogelijkheden meer hebben om geld binnen te halen en dus de optredens te financieren. De kleine subsidie die we krijgen van de gemeente Borger-Odoorn helpt ons wel, maar ik verlies momenteel 1500 tot 2000 euro per concert."

Gissen

Het is volgens Eggens gissen naar de redenen achter de tegenvallende opkomsten. Toch pikt hij een aantal geluiden op: "Sommige mensen komen niet naar een concert zolang er een QR-code gecheckt moet laten worden. Anderen blijven weg omdat veel concerten zijn uitgesteld, waardoor de concentratie van concerten enorm is. Daarmee bedoel ik dat er anderhalf jaar van geen concerten in een zo kort mogelijke periode weer moet worden ingehaald."

In de volle breedte van het aanbod is er dus een inhaalprogramma. Veel mensen bezitten tickets voor meerdere concerten in één weekend doordat shows soms wel vier keer zijn verplaatst.

Henk Eggens heet koning Willem-Alexander welkom in Borger (Rechten: RTV Drenthe / Marjolein Lauret)

Talent op reserves

Eggens houdt in de jaren de strategie aan waarmee je een naam vestigt. Dat houdt in: de grote namen boeken. "Dat hebben we voor een groot gedeelte gedaan, maar het is geen garantie dat mensen terugkeren. Ik boekte ooit Danny Vera. Van de mensen die er toen kwamen heb ik 85 procent niet weer gezien, die kwamen alleen voor Danny Vera."

Door die strategie is VanSlag wel in de situatie beland dat het (bijna) geen onbekende namen meer kan boeken: "Het punt is dat wij ruimte bieden aan aanstormend talent. Dat kan met deze werkwijze ook, want talenten draai je op je reserves. Dan moet je quitte spelen. De vaste kosten blijven immers gelijk en daarbij komt dat de rest van de programmering dan goed moet zijn."

'Waar moeten bands dan spelen?'

Meerdere keren treedt Eggens in overleg met Stichting Kunst & Cultuur Drenthe over de situatie die is ontstaan: "Wij kunnen niet tegen de grote theaters en podia op boksen. Daar gaat bakken met geld heen. Er gaat alleen geen dubbeltje naar de Drentse popcultuur. De professionele podia en theaters met een goede infrastructuur en die mensen in dienst hebben, krijgen de ruimte om dingen te doen die wij niet kunnen. Aanstormend talent komt dus vrijwel niet aan de bak."

Het gaat volgens de uitbater niet zo goed als mensen denken. Met annuleringen heeft Eggens het bijvoorbeeld ook druk: "Als je ziet hoe druk ik het heb met annuleringen en de administratie die daarbij komt kijken, dan zou je bijna zeggen dat ik er een administratiekantoor naast run." Het moet dus anders voordat VanSlag straks een conclusie moet trekken die het niet wil. "En waar moeten bands dan spelen?", vraagt Eggens zich af.

"Als er niets verandert, dan is het eind van het jaar heel erg spannend. Ik heb nu nog zeven concerten staan. Ik hoop dat er wat gebeurt", besluit hij bezorgd.

De optredens die tot het einde van het jaar gepland staan bij VanSlag: 22 oktober, Drentse rootsmuziek met Aosem

30 oktober, Catfish, Engelse bluesrock die zijn weerga niet kent

05 november, Kai Strauss and the Electric Blues All Stars

13 november, Sugar Queen Blues

03 december, Bert Hadders & Herman Sandman

04 december, Jimi Hendrix Memorial door The Tightropes

11 december, Copperhead County, Southern Rock

Lees ook: