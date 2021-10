Westerwolde: Rijk moet afspraak 2000 asielzoekers in azc nakomen

De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel (Rechten: ANP)

"Wij willen dat de harde afspraak met het Rijk, maximaal tweeduizend mensen in het asielzoekerscentrum in Ter Apel, wordt nageleefd." Dat zeiden de zeven partijen in de gemeenteraad van Westerwolde vanavond. De zeven fractievoorzitters zijn boos, want volgens hen komt het Rijk de afspraak stelselmatig niet na.

Dat heeft tot gevolg dat het azc overvol zit en er gevaarlijke situaties ontstaan voor zowel asielzoekers, medewerkers van het azc en omwonenden.

Overschreden

Tijdens een ingelaste raadsvergadering die gewijd was aan dit onderwerp, werd unaniem een motie aangenomen om de gemaakte afspraken met Den Haag en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) af te dwingen. Eén van die gemaakte afspraken is de limiet van tweeduizend asielzoekers in Ter Apel. Volgens de raad wordt dat aantal sinds de zomer regelmatig overschreden.

In de motie dreigen de partijen met een dwangsom of in het uiterste geval opzegging van de overeenkomst van de opvang als Den Haag geen harde toezeggingen doet om de afspraken na te komen.

Verklaring

De partijen hadden voor afgelopen weekend in een gezamenlijke verklaring al gesteld dat staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) en het COA misbruik maken van de gastvrijheid van Westerwolde. "Wij verwachten dan ook dat ze haar afspraken nakomt en doet wat nu nodig is om Ter Apel te ontlasten en een veilige humane aanmelding mogelijk te maken voor asielzoekers zoals het hoort."

Broekers-Knol wil dat er vanaf 1 november in Nederland in totaal circa drieduizend opvangplekken bij komen, waarvan een deel in Ter Apel. "Maar daar kan geen sprake van zijn", vindt de raad.

Burgemeester bezorgd

Ook burgemeester Jaap Velema uitte voorafgaand aan de raadsvergadering al zijn bezorgdheid. "Dat asielzoekers in het aanmeldcentrum Ter Apel nu op stoelen en stretchers moeten slapen, baart mij grote zorgen. Er werden zelfs slaapplekken gecreëerd in de wachtruimte en kantoren van de IND.

Velema noemde het "een onacceptabele situatie in de nachtopvang". Volgens hem "gaat deze opgave Westerwolde te boven".

