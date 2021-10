Pand17 in Assen wil buurt te vriend houden, maar niet tegen elke prijs

Zo'n dertig buurtbewoners kwamen vanavond naar de speciale bewonersavond om het verhaal van uitbater Stefan Anjema en evenementenorganisator Tessa de Wilde aan te horen. Maar de toezegging dat er geen overlast meer zal zijn kon niet gedaan worden.

'Ik heb een bedrijf te runnen'

Volgens Anjema heeft hij ook een bedrijf te runnen, waar zestig mensen werken, en waar ook zo'n zestig procent van de wijk Marsdijk op afkomt. "Dit is een evenementencentrum dat hier al jaren zit. En hier zijn nu eenmaal activiteiten die geluid maken. Maar we blijven met alles binnen de vergunning."

Volgens clubfeest-organisator Tessa de Wilde doet Pand17 er alles aan om lawaai buiten te voorkomen, en ook vervelende jeugd wordt geweerd. "We richten ons toch op een bepaald publiek, dat netjes is. Daar is de entreeprijs voor onze clubfeesten ook naar. En als we overlastgevende bezoekers hebben, krijgen die een verbod. Hier geldt zero tolerance."

'Geen geluid kan niet'

Ook beloofde ze deuren, die rokers nog weleens open laten, zoveel mogelijk dicht te houden. "En we draaien de volumeknop omlaag waar het kan en zullen geluidsboxen anders neerzetten als dat overlast scheelt, maar we kunnen niet beloven dat we geen geluid maken. Dan kan ik hier geen feesten geven", aldus De Wilde.

De buurt ervaart lawaaioverlast, zo zeggen ze, sinds Anjema de scepter zwaait in het uitgaanscentrum. Dat doet hij sinds mei 2019, toen hij het failliete Pand17 overnam. Het centrum kreeg een flinke metamorfose. Behalve bowlen, squash en tennis, kun je er glow-golfen en is er een mancave en uitgaansclub17. Buiten is er in de zomer een beachterras, waar ook muziek klinkt.

Bijna honderd buurtbewoners tekenden deze maand een petitie omdat ze hinder ondervinden van zowel Pand17 als van het naburige Handelsbedrijf Krans. Daar komt volgens hen lawaai vandaan sinds het kappen van een boswal.

Vier buitenfeesten

Anjema wil graag 'samen met de buurt in overleg, om ze toch wat tegemoet te komen'. Binnen is volgens de ondernemer alles zo geluidsdicht mogelijk gemaakt, maar buiten op het beachterras wil hij deze zomer toch ook vier feesten organiseren tussen 16.00 en 23.00 uur. "En daarmee houden we al rekening met de buurt, want de vergunning geeft ons de vrijheid om dat tot 1.00 uur 's nachts te doen. Maar gezien eerdere ervaringen vorig jaar, waar klachten over binnenkwamen, doen we dat niet. We beginnen eerder en stoppen eerder."

(verhaal gaat verder onder de foto)

De bewonersavond in Pand17 werd door zo'n dertig buren bezocht (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Maar veel buren willen geen buitenfeest. "Waarom moet dat per se hier bij een woonbuurt, waarom doe je dat niet aan de Baggelhuizerplas of ergens anders?", was het verwijt. Volgens Anjema en De Wilde is dat financieel niet haalbaar, omdat er dan stroom, buitentoiletten en een bar ingevlogen moeten worden. En dat kost al snel duizenden euro's.

"We hebben hier een uitgaanscentrum, en als we voldoen aan de vergunning - en dat doen we - kan dat." Volgens De Wilde willen gasten op het beachfeest 'het festivalgevoel ervaren'. "En dat kan hier, met de voetjes in het zand, een drankje en lekkere muziek."

Activiteitenkalender

De Pand17-uitbater wil via een activiteitenkalender in februari al aankondigen op welke dagen buren 'lawaai-evenementen' kunnen verwachten. "En als we met het ophangen van afschermende doeken rond het buitenterras iets meer van het geluid kunnen wegnemen, dan gaan we dat zeker doen", beloofde Anjema.

Ook deed hij de toezegging dat buren vooral zich moeten melden, als ze het huis uit dreunen. "Dan kom ik hoogstpersoonlijk luisteren." Bewoners twijfelen eraan of hij die belofte ook daadwerkelijk nakomt, want enkele klagers die al eerder aan de bel trokken, voelden zich tot nu toe niet echt serieus genomen. Volgens Anjema gebeurt alles wat hij doet 'keurig binnen de vergunning', en heeft de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) ook regelmatig geluidsmetingen gedaan waarbij geen overtreding is vastgesteld.

'Vergunning te ruim'

Bewoners ervaren dat toch anders. Die vinden, gezien de geluidsoverlast die ze nu ervaren, de vergunning van de gemeente 'veel te ruim'. Zeker het aantal decibellen dat het centrum mag produceren. "Als we buiten zitten, en er is een muziekfeest, dan horen we alles. En zelfs binnen wordt het televisiegeluid overstemd. Dan is de irritatiegrens al snel bereikt. En dat is niet alleen zo als er buitenfeesten zijn: we horen veel vaker zo'n irritant dreunende bas."

Uitbater Anjema wil geen ruzie met de buurt en geeft aan dat hem er alles aan is gelegen om met zoveel mogelijk bewoners tot een oplossing te komen. "We zoeken een manier om het kloppend te maken. Daar is feedback voor nodig, dus kom vooral als er overlast is. We doen het graag samen met u", benadrukte hij.

De Asser horeca-ondernemer snapt dat er ergernis is, maar helemaal niks meer horen vanuit Pand17? Die toezegging kan en wil hij niet doen. "Een eerlijk antwoord? Dan moet je op het Balloërveld gaan wonen."

