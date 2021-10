IJsvereniging VIOS komt thuis van koude kermis: clubhuis volgend jaar pas klaar

Het zat VIOS het afgelopen jaar niet mee. In december ging het clubhuis nog in vlammen op en tijdens Pasen werd er ingebroken. Met een inzamelingsactie voor het nieuwe onderkomen haalde de vereniging zo'n 17.000 euro op, maar dat blijkt niet genoeg. "We zijn al elfduizend euro kwijt aan de gemeente en instanties voor vergunningen", vertelt bestuurslid Albert Lok. "Ik word er niet goed van."

Geen dak

Het restant van de inzamelingsactie lijkt niet genoeg om het clubhuis voor de winter klaar te hebben. "Het wordt een onderkomen zonder dak op deze manier", vervolgt Lok. "We willen nog wel wat activiteiten organiseren om geld in te zamelen, maar zoals het er nu voor staat denk ik dat we ergens halverwege 2022 pas klaar zijn."

Afgelopen weekend hebben vrijwilligers samen een begin gemaakt met het uitgraven van de grond. Komende zaterdag staat de fundering op de planning. "We hebben 35 vrijwilligers en die willen ook allemaal wat doen. Maar het moet wel passen qua tijd. Ook buiten het dorp zijn er genoeg mensen die ons willen helpen, daar ligt het niet aan. We zijn gewoon afhankelijk van centen."

Het nieuwe onderkomen moet moderner worden. Daarom bouwt de vereniging één groot geheel. "Het controlehok en de kantine zitten op deze manier in dezelfde ruimte. Dat maakt het een stuk makkelijker voor ons.

Tijdelijke overbrugging

Het geld dat de vereniging heeft teruggekregen van de verzekering is niet genoeg om de overige kosten te dekken. Lok gooit het daarom over een andere boeg. "Het gaat om een hoop geld dat we hebben uitgegeven. Ik ga bij de gemeente proberen wat geld los te wrikken dat we hebben geïnvesteerd in de vergunningen."

Ondanks de problemen is het bestuurslid vol vertrouwen dat de ijsbaan deze winter geopend wordt. "Zolang we water kunnen oppompen zie ik geen problemen. Ook kunnen we wel een kraam krijgen om koffie in te zetten. Het enige wat we nu niet hebben is een onderkomen waar mensen zich even in kunnen opwarmen. Maar goed, als je op het kanaal gaat schaatsen heb je zo'n onderkomen óók niet", besluit hij genuanceerd.

