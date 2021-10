Oplevering windpark Veenkoloniën maanden vertraagd

De oplevering van het windpark in de Drentse Veenkoloniën is enkele maanden vertraagd. Dat meldt de directie van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. De oplevering van de 45 windturbines in het gebied tussen Nieuwediep en Valthermond stond gepland voor september.

Eerder communiceerde de directie van het windpark al dat de oplevering verschoven werd naar deze maand. Duidelijk is nu dat deze deadline niet gehaald wordt.

De windmolens in het gebied staan al enige tijd stil. Her en der draait er af en toe wat. Eind augustus bleek dat de oorzaak van het stilleggen van het windpark een doorgebrande kabel in één van de windturbines was. Dat meldden meerdere bronnen aan RTV Drenthe toentertijd.

Fabrikant Nordex wilde daar geen uitspraken over doen, maar meldde in een verklaring dat er een fout was gemaakt in de montage van de kabels. Hierop moeten alle windturbines worden nagelopen. Ook het windpark wil niets kwijt over de exacte oorzaak, omdat het park nog niet opgeleverd is en er geheimhouding op bestaat.

Wanneer alle windturbines zijn gecontroleerd en wanneer de oplevering nu kan plaatsvinden, is nog niet bekend.

