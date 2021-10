Exit parkregisseur Rensenpark: Peter Reen kon nooit écht aan zijn taak beginnen

Peter Reen is sinds vorige week geen parkregisseur van het Rensenpark meer. Zijn opdrachtgever Stichting Jaap en Aleid Rensen (JAR) en hij hebben in goed overleg besloten de samenwerking te beëindigen. Verschil van inzicht met de gemeente Emmen over de toekomst van het park is volgens hem één van de redenen.

Reen is geen onbekend gezicht in het park. Zo was hij afgelopen zomer de drijvende kracht achter het project Writer's Block. Bij dit street art-evenement werd de olifantenstal van het voormalig dierenpark in Emmen met verf en graffiti omgetoverd in een kunstwerk. Vanwege Reens achtergrond dacht Stichting JAR in hem een geschikte parkregisseur te hebben gevonden. Hij zou in zijn nieuwe rol zorgen voor (culturele) reuring, aanspreekpunt worden naar de gemeente en verbinder worden tussen ondernemers in het park.

Ingrijpend

Reen startte begin vorige maand en ging voortvarend aan de slag. Onlangs diende hij een toekomstplan voor het park in bij de stichting en de gemeente. "Peter is het gesprek aangegaan met alle ondernemers in het park", vertelt JAR-voorzitter Wimjoost Licht. "Vervolgens heeft hij een rapport opgesteld. Zijn bevindingen zijn best wel ingrijpend."

Zijn voornaamste conclusie was dat zaken in het park beter of anders georganiseerd moeten worden, aldus Licht. Zo werd er gepleit voor onder meer de komst van een beheerstichting die zelfstandig(er) optreedt ten opzichte van de parkeigenaar. In dit geval de gemeente Emmen. "Daarbij is het idee om de huur niet langer via de gemeente, maar via die stichting te laten verlopen."

Niet overzichtelijk

Als één van de achterliggende redenen voor de beheerstichting noemt Licht de grote verschillen die bestaan in de huurprijzen. "Die zouden meer gelijkgetrokken moeten worden. De situatie is momenteel niet echt overzichtelijk." Voor de rest ontbreekt het in de ogen van Reen aan onderlinge samenhang en samenwerking tussen de ondernemers. "De meeste huurders staan vooral op zichzelf. Meer onderlinge verbinding is wenselijk."

In totaal zouden deze veranderingen een investering vergen die ongeveer een ton zouden moeten kosten, weet Licht. "Maar we hebben momenteel maar iets van 32.000 euro aan subsidies en eigen middelen in kas." Op ambtelijk niveau is er wel overleg geweest met de gemeente over extra financiële middelen, maar volgens Licht werd tijdens dat overleg duidelijk dat het onwaarschijnlijk is dat de portemonnee wordt getrokken.

Eens met conclusies

"In goed overleg hebben Reen en wij vervolgens besloten om onze samenwerking te beëindigen", zegt Licht. Van slaande deuren was volgens hem absoluut geen sprake, want de stichting is het volkomen eens met de conclusies van Reen. "Als de gemeente niets doet met deze geluiden, dan lijkt het ons ook niet zinvol om een parkregisseur aan te stellen", licht hij de beslissing toe.

Er wordt daarom ook niet gezocht naar vervanger. "We willen zeker verder, maar we vragen wel om ruimte voor een andere aanpak."

Nooit kunnen starten

Vanaf zijn vakantieadres in Italië laat Reen weten het gevoel te hebben nooit echt parkregisseur te zijn geweest. "Ik heb helaas nooit echt kunnen starten", zegt hij. Volgens hem steekt de aanpak van de gemeente beduidend anders in elkaar dan wat hij heeft geadviseerd. Reden voor Reen om zaken te heroverwegen, vertelt hij. "Ik had het graag anders gezien, want ik had er echt zin in."

De gemeente Emmen laat op haar beurt weten geen partij te zijn in de overeenkomst tussen Stichting JAR en de parkregisseur. "We hebben het opgestelde rapport wel ontvangen, maar nog niet besproken", laat woordvoerder Miranda Kocks weten. "Binnenkort hebben we hierover overleg met de stichting."

