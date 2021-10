'Zuidlaardernacht' als vanouds gezellig: 'Dit hebben we gemist'

De kroegen staan vol, de feesttent puilt uit en de kermisattracties zijn in tijden niet zo druk bezocht. Wie gisteravond op de Brink stond in Zuidlaren en om zich heen keek, zal tevreden zijn geweest. De gezelligheid van de Zuidlaardernacht lijkt volledig terug te zijn na een jaar afwezigheid. "Dit hebben we zo ongelofelijk gemist", vertelt een inwoner van Zuidlaren. "De Zuidlaardermarkt is toch wel iets heel speciaals hier."

Ondanks dat de avond jong is, zit er bij een groot aantal van de bezoekers al menig borrel in. Nu de kroegen om twaalf uur de deuren dicht moeten doen, zal er voor die tijd de bijbehorende borrels moeten worden gedronken. Al lijkt niemand daar problemen mee te hebben. Toch is die eindtijd volgens eigenaar van Grand Café Zuidlaren wel jammer. "Je moet nu in een paar uur je omzet draaien", vertelt Roelof Haaijer. "Ondanks dat iedereen blij is, moet ik over een paar uur iedereen de deur wijzen. Dat is jammer."

Bekijk hieronder de reportage die verslaggever Marcel Drent gisteravond maakte: