Vijfmiljoenste bezoeker Wildlands compleet verrast: 'Dit hadden we totaal niet verwacht'

"Ja, we kwamen binnenlopen en nu opeens zijn wij de vijfmiljoenste bezoeker. Dit hadden we niet verwacht vanochtend", lacht een zichtbaar verraste Annemiek Soppe.

Vijf jaar geleden

Het gezin werd bij binnenkomst getrakteerd op een bos bloemen en mocht meteen aan een taart met daarop het getal vijf miljoen. "We hadden het er vanochtend toevallig over, dat het even geleden was dat we hier waren geweest", vertelt Soppe.

"We zijn hier vlak na de opening een keer geweest, nou dat is dus zo'n vijf jaar geleden. Dus het is enorm toevallig dat we nu vandaag dit meemaken." Nadat de taart is opgegeten krijgt het gezin een vipbehandeling met onder andere een rondleiding achter de schermen. "Ja, deze dag loopt toch wel iets anders dan gepland", lacht Soppe.

Wildlands Adventure Zoo Emmen is in 2016 op de huidige locatie opengegaan. Daarvoor zat het dierenpark sinds 1935 in het centrum van Emmen. Maar die plek werd te klein en uitbreiding was er, zo midden in de stad, niet mogelijk. De nodige uitbreiding voor het park kwam daarom aan de andere kant van het centrum, bekend onder de naam 'Es'. De pinguïns waggelden er als eerste rond.

Het aantal bezoekers voor Wildlands is de afgelopen jaren teruggelopen. Tijdens het jaar van de opening kwamen er 1,4 miljoen gasten. In 2019 bezochten nog geen miljoen mensen het park. Vorig jaar kwam het bezoekersaantal uit rond de 558.000, mede vanwege de coronacrisis.

De familie Soppe krijgt taart bij hun bezoek aan Wildlands (Rechten: RTV Drenthe / Ineke Kemper)

