Druk op ziekenhuiszorg neemt toe, operaties gaan nog wel door

Ziekenhuizen in het Noorden hoeven voorlopig nog geen operaties uit te stellen door het stijgende aantal coronapatiƫnten. "We merken wel dat de druk in de regio oploopt", zegt Paul van der Wijk, bestuursvoorzitter van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA).

"Op dit moment valt het bij ons nog mee", zegt Van der Wijk. "In het WZA ligt een handjevol coronapatiënten en dat kunnen we goed behappen. Maar we verwachten dat er meer coronapatiënten straks op de verpleegafdelingen terecht komen."

In het WZA hebben ze nog geen operaties hoeven uit te stellen. Maar door een hoog ziekteverzuim onder de verpleegkundigen is de druk hoog. "Om de zorg te ontlasten wil ik mensen daarom oproepen om een griep- en coronavaccinatie te nemen."

In december en januari is de verwachting dat er opnieuw een piek komt in de ziekenhuisbezetting door coronapatiënten. Die houden bedden relatief lang bezet, zegt Van Wijk. "Iemand met corona op de intensive care ligt daar gemiddeld zo'n zestien tot zeventien dagen. In die periode zouden we ook vijf tot zes andere mensen met een ernstige aandoening kunnen helpen. Op deze manier ontstaat een zorginfarct."

Ook drukte in andere ziekenhuizen

Bij Treant zien ze ook de druk in hun ziekenhuizen toenemen. "Het landelijke beeld geldt ook voor onze ziekenhuizen, maar wij kunnen het nog managen", laat een woordvoerder weten. "Operaties gaan vooralsnog door."

Dat is ook het beeld bij het Regionaal Overleg Acute Zorg, dat de drukte in alle ziekenhuizen in Noord-Nederland bijhoudt. "We merken dat het aantal coronapatiënten in de noordelijke ziekenhuizen toeneemt, maar het is nog beheersbaar. Vooral in de klinische zorg (zorg waarbij je opgenomen wordt, red) wordt het drukker, op de ic's valt de toename mee. Vooralsnog heeft het geen invloed op de reguliere operaties."