Wereldreis met abrupt einde: Saskia van Goelst Meijer overleden

De hele wereld over reizen in haar knaloranje Toyota Aygo om zo geld in te zamelen voor onderzoek naar eierstokkanker. Dat was het streven van de inwoner van Zwartemeer, bij wie zelf ook de ziekte was geconstateerd.

Tijdelijk werd permanent

In januari vertrok ze, maar ze moest haar reis afgelopen zomer onderbreken vanwege de burgeroorlog in Ethiopië. Die maakte een tijdelijke pitstop in Nederland noodzakelijk. Tijdelijk werd echter permanent. In september ging haar conditie hard achteruit. Ze overleed in de nacht van 5 op 6 oktober in Emmen. Ze werd 44 jaar oud.

Geen kans op genezing

Twee maanden. Dat gaven de dokters Saskia in 2017. De eierstokkanker was moeilijk te behandelen. Ze begon met chemotherapie, maar besloot er mee te stoppen. Kans op genezing is er niet. "Wat heeft het voor zin", dacht ze bij zichzelf.

"Je leven rekken om alleen maar halfdood op de bank te kunnen liggen, is niet voor mij weggelegd. Ik besloot de tijd die mij nog gegund is, goed te benutten", vertelde ze in augustus.

Oranje Draak

Ze besloot haar hobby, reizen, te combineren met een goed doel: geld inzamelen voor onderzoek naar eierstokkanker. In januari vertrok ze met haar tot 'Oranje Draak'-gedoopte Toyota en haar hond Kaira richting Afrika. Ze genoot er intens van. "Het reizen voelt voor mij als het beste medicijn", zei ze erover.

Als ze deze zomer noodgedwongen tijdelijk terug in Nederland is, bereidt ze zich voor op het vervolg: Zuid-Amerika, Mexico, Verenigde Staten en Azië. "Begin september was ze druk bezig met de voorbereidingen", laat woordvoerder Ria van Loon van Saskia's stichting 'Oranje Draak' weten.

"Een week later voelde ze zich echter niet fit." De oorzaak bleek een forse uitzaaiing in haar hoofd. Een operatie volgde, maar het tij wilde niet keren. "We schrokken vooral van het tempo", zegt Van Loon.

Einde stichting

Naar de wens van Saskia wordt haar stichting tegen het einde van het jaar opgeheven. In totaal heeft ze 5000 euro opgehaald. Dit bedrag wordt overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding, verklaart de woordvoerder.

Voor haar zal vooral de moed en de avontuurlijke geest van Saskia bijblijven. "Wat nou als je ergens in Afrika strandt, zei ik wel eens tegen haar. Daar was ze absoluut niet bang voor. Er zijn altijd mensen die je helpen als je vastloopt, zei ze dan. Dan vond ik een prachtige uitspraak van haar."

Haar hond en reisgenoot Kaira is ondergebracht bij vrienden.

Bekijk hieronder het item dat RTV Drenthe in augustus over Saskia, haar reis en de inzamelingsactie maakte.