Eis: cel- en werkstraf voor Emmenaar met kinderporno

De politie kwam in juni 2019 bij de man (49) aan de deur na een tip van een bezorgd familielid van een buurtgenoot. De Emmenaar had zelf aan zijn buurtgenoot verteld dat hij kinderporno keek en pedofiel was. De politie nam zijn computer, telefoon en andere apparatuur in beslag.

Later bleek uit onderzoek dat er ook nog een usb-stick moest zijn, waar mogelijk materiaal op stond. Daarom deed de politie in oktober vorig jaar nog een keer huiszoeking. Toen werd de stick gevonden en ook een paar dvd's. Ook daar werden kinderpornografische plaatjes op gevonden.

In totaal vond de politie 236 foto's en video's. Voor 77 daarvan moest de Emmenaar zich vanochtend voor de rechtbank in Assen verantwoorden. De rest was namelijk niet meer zichtbaar op zijn computer. Alleen de politie kon er nog bij met speciale software.

Worsteling

In de rechtszaal gaf de man ruiterlijk toe dat hij pedofiel is en dat al weet sinds hij in zijn tienerjaren een relatie had met een vriendje. Hij legde uit hoe zijn leven een worsteling is om ermee om te gaan, omdat zich vergrijpen aan een kind het laatste is wat hij wil.

Het kijken naar kinderporno zag hij als een 'makkelijke' oplossing, omdat hij daarmee geen kinderen lastigviel. "Maar door hierdoor naar te kijken houd je wel de kinderpornoindustrie in stand", zei de officier van justitie, die hem duidelijk wilde maken hoeveel ellende er schuil gaat achter de foto's en de filmpjes waarop kinderen worden misbruikt.

De man vertelde dat hij soms bang voor zichzelf is en er alles aan doet om zijn leven zo in te richten dat hij zo min mogelijk kinderen ziet. "Ik ga niet naar pretparken of zwembaden en ben veel thuis. Ik doe ook vrijwilligerswerk waarbij ik niet in aanraking kom met kinderen."

Acht jaar therapie

Daarnaast slikt hij libidoverlagende medicijnen en heeft hij acht jaar lang therapie gehad om met zijn pedofilie te om te kunnen gaan. De kinderporno heeft hij afgezworen sinds de politie de laatste keer bij hem is geweest, vertelde hij.

De officier prees hem voor zijn openhartige verklaring. "Dat zien we niet vaak bij verdachten van kinderporno." Maar ze vond de zaak te ernstig om alleen een werkstraf te eisen. Omdat ze ook niet wil dat de man zijn huurwoning kwijt raakt, eiste ze een relatief korte celstraf.

Als de rechtbank haar eis overneemt, moet de man één maand zitten en ook de werkstraf uitvoeren. Ook eiste ze dat hij reclasseringstoezicht krijgt, zodat hij aan de bel kan trekken als hij het moeilijk krijgt.

Op 2 november doet de rechtbank uitspraak.