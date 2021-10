Burgemeester over Zuidlaardermarkt: 'We hebben een goede keuze gemaakt'

Dierenactivisten hebben de paardenmarkt beter gemaakt, vindt de burgemeester. "De kwaliteit is beter en daarmee het leven van de paarden." Dit jaar zijn er volgens Thijsen alleen geregistreerde handelaren.

Eén arrestatie

Lange tijd was voor marktmeester Jaap Mellema onduidelijk of de Zuidlaardermarkt door zou kunnen gaan. "Op 25 september kregen we de regels", aldus Mellema. "Daarna was het alle hens aan dek."

De nacht voorafgaand aan de markt is volgens Jan Bert Ulenreef van Politie Noord-Drenthe rustig verlopen. Er is één persoon gearresteerd, die liep te zwaaien met een schroevendraaier.

Volgens Mellema was om vijf over twaalf vannacht de Zuidlaardernacht voorbij en kon iedereen zich richten op de markt. "Tegen vijf uur vanochtend waren alle paarden op de markt."

Doorstroming

Ook burgemeester Thijsen kijkt tevreden terug op de Zuidlaardernacht en vooruit op een Zuidlaardermarkt met coronamaatregelen. "Het was een lastige beslissing om het door te laten gaan, er spelen veel belangen mee", aldus de burgemeester. "Op de kermis is constante doorstroming en vandaag op de warenmarkt ziet het ernaar uit dat er voldoende ruimte is. We hebben een goede keuze gemaakt."

Om de doorstroming te bevorderen is er een theatergroep ingehuurd. "Zij zetten mensen aan om door te lopen, dat werkt beter dan een politieman."

Wel ziet Thijsen verbeterpunten. "Gisteren en zondag moesten mensen lang wachten op hun polsbandjes, misschien hebben we de volgende keer meer uitgiftepunten nodig."

Marktmeester Mellema is ook tevreden over hoe de markt nu verloopt. "Ik kan geen betere manier meer bedenken om het te organiseren. Serene rust geeft het."