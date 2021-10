Opnieuw celstraf geëist tegen man uit Hoogeveen voor wapenbezit

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat een 27-jarige Hoogevener opnieuw de cel in voor het bezit van vuurwapens. De officier van justitie eiste vanochtend vier maanden gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk, omdat de Hoogevener in het huis van zijn ouders twee semiautomatisch pistolen en 26 kogelpatronen bewaarde.

Daarnaast wordt de man verdacht van het stelen van een beveiligingscamera bij een autobedrijf in Hoogeveen. Ook daarvoor is volgens de officier genoeg bewijs.

De man is afgelopen zomer nog veroordeeld tot 200 dagen celstraf, waarvan 85 voorwaardelijk vanwege een pistool met munitie dat hij bewaarde in een bedrijfspand aan de Instrustrieweg in zijn woonplaats. Aanvankelijk moest hij zich toen al verantwoorden voor de semiautomatische wapens en de diefstal, maar omdat zijn advocaat geen volledig dossier over de strafzaak had ontvangen, werd die toen in tweeën geknipt.

'Erfenis van oom'

Vandaag ging het om twee geladen pistolen die in april 2019 werden gevonden in het huis van zijn ouders in wijk Venesluis. De politie kreeg op 4 april een tip binnen via de Criminele Inlichtingen Eenheid over dat in dat huis wapens zouden liggen. Een dag later viel een arrestatieteam binnen.

De man wees de agenten zelf aan waar de wapens lagen: in een kast in de woonkamer en in een keukenkastje. Ook vond de politie een paar busjes pepperspray. "De pistolen heb ik geërfd van een oom. Hij vertelde me erover toen hij ziek was en liet me zien waar ze lagen. Hij had ze begraven", aldus de Hoogevener.

Dat was een jaar of drie eerder, zei hij. Maar op 4 april 2019 belden buren van zijn ouders om te zeggen dat er twee jonge mannen verdacht rondhingen in de buurt van het huis. "Toen heb ik die wapens opgegraven en daar neergelegd. Mijn zusjes waren al eens overvallen. De wapens legde ik er neer om overvallers te kunnen afschrikken", zei de Hoogevener. Na zijn arrestatie hoorde hij dat de jonge mannen politieagenten waren, die de situatie bij de woning in kaart brachten vanwege de geplande inval een dag later.

Camera verdwenen

De man bekende de inbraak bij het garagebedrijf ook. Die pleegde hij in februari vorig jaar. Op camerabeelden was te zien dat er een autoambulance het terrein op reed. Daarna was de verdachte in het pand te zien. Agenten herkenden hem aan de tatoeage in zijn nek. Toen de man de bewakingscamera zag, werd het beeld zwart.

De beelden werden automatisch opgeslagen op de computer van de garagehouder. Zo werd ontdekt dat de Hoogevener de dief was. De camera zelf was spoorloos. De man zei niet te weten waar hij gebleven is. "Ik was dronken. Toen het alarm afging, ben ik er vandoor gegaan."

De officier is ervan overtuigd dat de man van plan was om heel andere dingen te gaan stelen bij het bedrijf, maar dat het alarm zijn plannen dwarsboomde. Dat ontkende de man. "Het was een onbezonnen actie."

Geen drank meer

De Hoogevener, die sinds vorig jaar te boek staat als veelpleger, is lange tijd drankverslaafd en aan de drugs geweest. Sinds zijn vorige veroordeling in augustus wordt hij begeleid door de reclassering en behandeld voor zijn problemen. Hij heeft ook een alcohol- en drugsverbod en voelt zich naar eigen zeggen stukken beter.

De uitspraak volgt 2 november.

Lees ook: