Vrouw veroordeeld voor brandstichting in Smilde: 'Ik ga onmiddellijk in hoger beroep'

Zelf zegt ze dat het een ongeluk was, maar de rechtbank in Assen gelooft dat niet. Daarom is een vrouw uit Groningen voor het stichten van brand in haar vroegere huis in Smilde veroordeeld tot 462 dagen cel, waarvan 360 voorwaardelijk. Ook heeft de rechtbank de 32-jarige vrouw veroordeeld tot 120 uur werkstraf.

Die straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie, die er ook van overtuigd is dat de vrouw op de avond van 16 augustus bewust brand stichtte in het huis aan de Prins Hendrikstraat in Smilde. Ze had psychische problemen en zocht al langere tijd hulp bij de GGZ, maar kreeg die naar eigen zeggen niet.

Uit appjes die ze die avond aan een vriend stuurde, leek het alsof ze een eind aan haar leven wilde maken. Ze probeerde brand te stichten door schoonmaakmiddelen rond te sprenkelen in de woonkamer, maar dat lukte niet, bleek uit de appjes. Ook appte ze een foto van een gordijn dat in brand stond met een afscheidsboodschap erbij.

Waar begon de brand?

De vrouw vertelde twee weken geleden tijdens de rechtszaak dat de brand waarschijnlijk per ongeluk is ontstaan. Een vonkje van haar sigaret kwam op het gordijn terecht toen ze naast een ventilator zat te roken. Uit technisch onderzoek door de politie is gebleken dat de brand op de bank is ontstaan, doordat een stuk stof dat daarop lag, is aangestoken.

Een buurman van de vrouw ontdekte de brand 's avonds laat en haalde haar uit haar huis. Ze zat in de kamer in kleermakerszit naar het vuur te kijken. Ze had zelf 112 gebeld.

Nadat de rechter vanmiddag het vonnis had voorgelezen en zei dat ze twee weken de tijd heeft om in hoger beroep te gaan, zei de vrouw vastberaden: "Dat gaat onmiddellijk gebeuren."

Stoornissen en drank

De vrouw heeft een verleden met psychische problemen. Ze heeft onder meer een posttraumatische stressstoornis en een depressieve stoornis. Ook is ze verslaafd aan drank. Drie maanden na haar arrestatie kwam ze onder voorwaarden vrij. Sindsdien woont ze onder begeleiding in Groningen, waar ze ook werkt.

Tijdens de rechtszaak gaf ze aan dat het nu weer goed gaat en dat ze graag weer zelfstandig wil gaan wonen, samen met haar vriend. De rechtbank bepaalde dat ze toch in de instelling moet blijven.

