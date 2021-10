Man uit Emmen met 11 kilo ketamine krijgt boete en taakstraf

Een 33-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot een boete en een taakstraf omdat hij onder meer 11 kilo ketamine in bezit had. Volgens de rechtbank in Zwolle kan het niet anders dan dat deze stof bestemd was om als drugs te worden gebruikt.

Naast ketamine had de man ongeveer een kilo hennep, 500 gram hasj en 32 patronen in bezit. De ketamine had de Emmenaar destijds in Balkbrug "in bewaring" voor een bekende van hem. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) had de ketamine een straatwaarde van 231.000 euro. De rechtbank is het met het OM eens dat deze grondstof voor geneesmiddelen vermoedelijk bestemd was om als drugs genuttigd te worden.

Handgeschreven brief

Middels een handgeschreven, anoniem briefje dat bij de politie op de deurmat viel, kwam de politie op het spoor van de 33-jarige verdachte. Feitelijk verwees dat briefje alleen naar het mogelijke wapenbezit van de man, iets dat uiteindelijk niet bewezen is. Mocht de politie op basis van alleen dat papiertje in maart 2019 een kijkje nemen bij de man thuis? Zijn advocaat vond van niet. De rechtbank is het daar echter niet mee eens. De anonieme melding bevatte "concrete en specifieke informatie" over de aanwezigheid van wapens bij een persoon die bij naam werd genoemd. Die informatie is aangevuld met nader onderzoek. Dat is voor de rechtbank voldoende om tot een verdenking te komen.

Mede omdat de zaak vrij oud is komt de rechtbank uit op een boete van 7.500 euro en een taakstraf van 70 uur. Dat is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

