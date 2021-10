RIVM meldt 72 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

In Drenthe zijn in de afgelopen 24 uur mensen 72 geregistreerd die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal ligt onder het weekgemiddelde van 85. Gisteren waren er nog 86 coronabesmettingen in Drenthe, de dag daarvoor 104. De meeste besmettingen komen uit de gemeente Emmen (18), gevolgd door Coevorden (15).

Er is één persoon uit de gemeente De Wolden opgenomen in het ziekenhuis. In Drenthe liggen momenteel acht coronapatiënten in het ziekenhuis, waaronder drie op de intensive care. Mogelijk zijn er patiënten uit andere delen van het land overgeplaatst naar Drentse ziekenhuizen.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 19-10-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1692 (+2) 8 21 Assen 4653 (+1) 72 15 Borger-Odoorn 1890 (+2) 33 15 Coevorden 3494 (+15) 60 32 Emmen 10648 (+18) 189 81 Hoogeveen 5626 (+6) 83 42 Meppel 2760 (+7) 34 28 Midden-Drenthe 2380 (+6) 38 30 Noordenveld 2136 (+1) 34 26 Tynaarlo 2025 (+3) 25 25 Westerveld 1155 (+5) 18 21 De Wolden 2293 (+6) 35 (+1) 26 Onbekend 68 0 0

Landelijke cijfers

Landelijk is het aantal nieuwe coronagevallen het afgelopen etmaal met 3949 gestegen, meldt het RIVM. Dat is iets meer dan het weekgemiddelde. Dertien nieuwe sterfgevallen werden als gevolg van een coronabesmetting geregistreerd.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM landelijk 25.751 nieuwe positieve tests. Dat is ruim 44 procent meer dan vorige week, toen het ging om 17.832 nieuwe coronagevallen in zeven dagen.

De GGD'en testten vorige week meer dan 198.000 mensen, van wie bijna 24.000 mensen een positieve uitslag kregen. 12 procent testte dus positief, tegenover 10,3 procent een week eerder. Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus verspreidt, is ook verder opgelopen. Het RIVM berekent het momenteel op 1,20.

Ook het aantal sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting steeg afgelopen week harder. Het RIVM kreeg 48 meldingen van sterfgevallen, een verdubbeling ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Het instituut benadrukt dat mogelijk niet al deze mensen vorige week zijn overleden, omdat het soms even duurt voor een overlijden is doorgegeven.

Herkomst

De meeste mensen van wie bekend is waar ze het virus opliepen, raakten besmet door contact met huisgenoten of partner. Het onderwijs kwam op de tweede plek. Het aandeel besmettingen dat kon worden herleid naar school of de kinderopvang nam iets toe tot ruim 15 procent. Een week eerder ging het nog om ongeveer 14 procent.

Ook werk was afgelopen zeven dagen iets vaker de 'setting van besmetting', zoals het RIVM het noemt. Het ging om 9 procent van de gevallen, tegenover 8 procent een week eerder. Het aandeel positieve tests dat herleid kon worden naar de horeca en verpleeghuizen nam eveneens iets toe. In totaal 0,8 procent van de besmettingen vond plaats tijdens een 'religieuze bijeenkomst'. Dat is iets minder dan een week eerder, toen het ging om 0,9 procent.