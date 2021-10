Buurt beschermt bomen in Witteveen, kap uitgesteld

Vorige week startten bewoners uit Witteveen acties om de bomenkap te stoppen. Op de bomen werden flyers opgehangen en vier bewoners spraken bij de commissie Ruimte en Groen in de gemeenteraad van Midden-Drenthe.

"Toen ik veertig jaar geleden in Westerbork kwam wonen en vanuit Beilen het dorp in reed was het één groene tunnel. Westerbork stond vol met bomen en moet je nu eens kijken", spreekt Edwin Wiersema die in het naastgelegen dorp Westerbork woont. "Overal in de gemeente verdwijnen bomen en er wordt vrijwel niet terug geplant. Maakt het u wat uit wat er met de planeet gebeurd? Ze moeten vooral geen tropisch regenwoud kappen in Brazilië, maar wij kappen er driftig op los."

"Het overgrote deel van de bomen is gewoon gezond. Uit het tellen van het aantal stippen dat op de bomen is gezet, gaat het om enorm veel", vertelt Jos Bodewes, een betrokkene. "De gemeente wil de bomenrij uitdunnen zodat ze meer ruimte krijgen. Maar eikenbomen kunnen prima in de kronen met elkaar verweven. Ze versterken dan elkaar. Een vrijstaande boom is in een storm kwetsbaarder."

Opmerkelijk

Bodewes noemt het daarnaast opmerkelijk dat enkele beschadigde bomen geen stip hebben om te worden gekapt, maar de gezonde bomen wel. "Het is soms gevaarlijk. Er zijn ook bomen die scheef staan en takken richting huizen hebben en ook die worden niet gekapt. Conclusie: het is een willekeur. Eigenlijk zou je per boom moeten kijken wat de keuze wordt."

Ook over de communicatie wordt geklaagd. Zo is een deel van het dorp niet per brief op de hoogte gebracht en is ook geen informatie gepubliceerd. Bewoner Karin Pelder: "Ik heb in alle gemeenteberichten vanaf juni gezocht en ik heb niks gevonden over de kap van de bomen aan de Kanweg en het zijn heel veel bomen dikker dan 40 centimeter. In de gemeenteberichten komen wel de aanvragen van burgers te staan, maar niet wat de gemeente van plan is."

De fractie van de ChristenUnie stelde voor van koers te veranderen omdat zij vindt dat met inwoners slecht gecommuniceerd is. Wethouder Schipper heeft daar gehoor aan heeft gegeven en aangekondigd in gesprek te gaan met de buurt.

Pelder is blij met het nieuws. "We gaan een voorstel doen. Er zullen wel bomen gekapt moeten worden, maar ik hoop dat we het aantal terug kunnen brengen naar honderd."

De gemeente reageert terughoudend. "Het uitdunnen moet echt wel gebeuren, het heeft een functie, maar over welke bomen gaan we in gesprek", meldt de voorlichter van de gemeente. "We wachten nog even met kappen. Kennelijk is er nog veel niet duidelijk."