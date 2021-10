Mensen, paarden en gezelligheid: de Zuidlaardermarkt was zichzelf weer

Als 06.00 uur wordt er volop gehandeld. Hier en daar hoor je handjeklap. Vluchtig wordt er gehandeld, volgens marktmeester Jaap Mellema.

Toch is niet iedereen tevreden met het aantal paarden dat te koop staat op de markt. Een man die een shetlandpony heeft gekocht vindt het jammer dat er zo weinig aanbod is. Een meisje dat net een paard heeft gekocht en weer wil verkopen is van mening dat er wel meer mensen zijn. "Minder paarden, meer mensen, maar het is wel gezellig!"

Drukke markt

Tegen het middaguur wordt de afgesloten Stationsstraat in Zuidlaren drukker. Twee jaren geleden waren er zo'n 86.000 bezoekers. Nu is er nog geen indicatie. "Het is wel druk", vertelt burgemeester Marcel Thijsen. "Het doet niet onder aan twee jaren geleden."

Van de statafels die bij sommige kraampjes staan, wordt wat gezegd. Het mag niet omdat het in verband met het coronavirus volgens de regelgeving een evenement is waar de bezoeker zo veel mogelijk moeten doorlopen. Zo'n tafel nodigt uit om te blijven staan op één plek. Dat mag niet. "En soms hebben de kroegen de muziek iets te hard. Maar niets is niet op te lossen met een goed gesprek", laat burgemeester Thijsen weten.

Op de ruim opgezette kermis lopen mensen een rondje. De man van de snoepkraam op de markt staat zelf inmiddels 21 jaar op de markt en daarvoor met zijn ouders. "De omzet is goed, ik mag niet mopperen", laat hij weten. "De opstelling zo is mooi, ruimer met meer parkeergelegenheid en daarnaast komen veel mensen met het openbaar vervoer."

Ook de warenmarkt is ruim opgezet. Bij de standjes met halsters voor de paarden, truien en koffie wordt het rond een uur of tien echt druk. De een vindt het in de vroege ochtend tegenvallen, de ander verkoopt goed.

De kroegen en de kermis mogen tot middernacht openblijven. Voor de mensen die voor de gezelligheid komen is de avond nog jong. Ze kunnen nog volop genieten van deze 820ste editie, deze bijzondere editie, van de Zuidlaardermarkt.

