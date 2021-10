Advocaat wil dna-onderzoek kofferbakmoord niet langer: ‘Cliënt trekt het niet meer’

Het gaat niet goed met de verdachte van de kofferbakmoord. Dat zei de advocaat van Hans O. vanmiddag in de rechtbank in Assen. Tijdens een tussentijdse zitting zei Nico Meijering dat zijn cliënt het erg zwaar heeft in de gevangenis.

Meijering wil dat de zaak over de moord op Ralf Meinema, die 31 maart 2017 werd gevonden in de kofferbak van een auto die in het Stieltjeskanaal hing, zo snel mogelijk wordt behandeld. De zaak staat gepland op 25 en 29 november, maar vandaag bleek dat die data mogelijk niet worden gehaald.

Het aanvullende dna-onderzoek, waar Meijering de rechtbank afgelopen zomer zelf om vroeg, heeft vertraging opgelopen. Bovendien is het maar zeer de vraag of het onderzoek überhaupt kan worden uitgevoerd, heeft het Nederlands Forensisch Instituut laten weten. Als het wel kan, duurt het minstens drie maanden om het uit te voeren. En dan hoeft het voor de advocaat niet meer, zei hij.

Handen geschud

Hans O. (48) uit Emmen ontkent dat hij Meinema heeft gedood. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt van wel, onder meer omdat zijn dna op de linkerbroekzak van de Klazienavener is gevonden. O. heeft verklaard dat hij Meinema op de dag voor zijn dood drie keer heeft ontmoet. De twee hebben toen handen geschud en O. zou achter het stuur van Meinema's Mercedes hebben gezeten, omdat hij het zo'n mooie auto vond.

Volgens Meijering is O.'s dna waarschijnlijk daarna via Meinema's hand op zijn broek gekomen. Hij wilde dat het Nederlands Forensisch Instituut die mogelijkheid zou onderzoeken. De rechtbank heeft daarvoor toestemming gegeven.

Na gesprekken vooraf met de verdediging en het OM zou een NFI-deskundige mogelijke scenario's van hoe het dna er is terechtgekomen gaan onderzoeken. Maar de deskundige betwijfelt nu of dit mogelijk is. Daarover komt komende week uitsluitsel. Als het kan, kan de strafzaak eind november niet doorgaan.

O. niet in de rechtbank

Dat duurt Meijering te lang. Toen de rechtbank de Amsterdamse advocaat eraan herinnerde dat hij zelf om meer onderzoek had gevraagd, reageerde hij dat hij zijn verzoek dan laat vallen. "Mijn client trekt het echt niet meer", voegde hij eraan toe. Dat was volgens hem ook de reden dat O. vanmiddag niet zelf in de rechtbank was.

Wat er precies met hem aan de hand is, vertelde de advocaat niet. Meijering was zelf ook niet in de rechtszaal, maar praatte via een videoverbinding met de rechtbank, omdat hij koorts heeft. In de zaal zaten wel de ouders, een broer en zus van Ralf Meinema, die zichtbaar geëmotioneerd luisterden.

OM wil onderzoek wel

De officier van justitie liet weten dat zij het aanvullende dna-onderzoek wél wil als het technisch mogelijk is. Komende dinsdag wordt dat duidelijk en neemt de rechtbank een beslissing over hoe het verder moet met de zaak.

Mocht de rechtbank dinsdag beslissen dat het aanvullende dna-onderzoek er wel komt, dan wil Meijering dat zijn cliënt wordt vrijgelaten in afwachting van de strafzaak. De man is vorig jaar oktober voor de tweede keer opgepakt en zit inmiddels een jaar vast.

