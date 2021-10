Drentse carnavalskriebels: 'Met de bek op het stuur en knallen'

Barger-Compascuum, Barger-Oosterveld, Emmer-Compascuum, Weiteveen en Zwartemeer worden in februari meestal omgedoopt tot bovenstaande pseudoniemen en ondergedompeld in het bier. Op dat moment regeren de carnavalsverenigingen namelijk in het dorp tijdens omvangrijke carnavalsoptochten.

Smachten naar optocht

Na vorig jaar, waarin de optochten door de gevolgen van het coronavirus veelal geen doorgang konden vinden, smachten karrenbouwers, loopgroepen en plaatselijke horeca weer naar een ouderwetse optocht. De meeste optochten kunnen doorgaans rekenen op tienduizenden bezoekers langs de route.

Ook al hebben ze geen glazen bol, de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. In een regiovergadering van Drentse carnavalsverenigingen is al besloten om er vooral vanuit te gaan dat het feestgedruis doorgang kan vinden. Op vijf november vindt er nog een persconferentie plaats, die eventueel uit zou kunnen groeien tot spelbreker. Maar daar willen de organisatoren nog geen seconde aan denken.

Voorpret polsen

RTV Drenthe polst de voorpret bij de organiserende verenigingen. In Stiekelstad is dat carnavalsvereniging 't Stiekelzwien. In Flintenstad neemt carnavalsvereniging De Zeskante Steen de organisatie op zich. Carnavalsvereniging De Kainbongels regeert over Kainbongelstad evenals de Dördauwers over Dördauwersstad. In Zwartemeer organiseren De Veentrappers een optocht.

Kindercarnaval in Barger-Compascuum wordt altijd druk bezocht (Rechten: RTV Drenthe / Steven Stegen)

'Opeens stil op straat'

In Barger-Compascuum zit de stemming er al goed in. Vraag voorzitter Manfred Bos van 't Stiekelzwien nog naar de viering van het afgelopen seizoen en het huilen staat hem nader dan het lachen. Een halve eeuw carnaval vieren en dan opeens stil op straat. "Ja, daar werden we wel verdrietig van." Een Rosenmontag zonder optocht is als soep zonder zout: "Het was een vreselijk weekend."

Hoopvoller is Bos over het aankomende seizoen. Het draaiboek wordt stukje bij beetje al ingevuld. "In het tweede weekend van november kiezen we onze prins. Onder meer Mooi Wark komt dan langs. Het wordt met de bek op het stuur en knallen."

De motivatie in het dorp om er iets moois van te maken is ook groot, merkt hij. "Er hebben zich alweer twee extra groepen aangemeld voor de optocht." De karrenbouwers gaan straks echt los. "Ze hebben een jaartje extra kunnen sparen, dus ik verwacht zeer spectaculaire praalwagens."

Speciaal Stiekelbier 't Stiekelzwien lanceert op 12 november een eigen biertje. Stiekelbier, zo gaat het feestelijke gerstenat heten. Momenteel wordt er 500 liter van gebrouwen. "Een grote wens van onze carnavalsvereniging is de bouw van een loods", vertelt hij. "Daar komt het idee voor een eigen pilsje vandaan." Brouwerij De Veteraan in Emmen neemt de productie voor zijn rekening. De karrenbouwers in het dorp gaan flink inslaan, dus de volgende batch laat niet lang op zich wachten, lacht Bos. Op het etiket treft de drinker nog een stukje onvervalste Stiekelfilosofie: Wie kan mij vertellen waar de hemel is.

Boven bij de vogels of onder bij de vis.

Zal ik u vertellen, de hemel die is hier.

Daarom, lieve mensen, drink veel Stiekelbier!

De lichtjesoptocht in Emmer-Compascuum (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Gaspedaal intrappen

In Emmer-Compascuum staan ze te trappelen van ongeduld nu er letterlijk licht aan het einde van de coronatunnel is. "Na zo lang op de rem te hebben gestaan, willen we eindelijk weer richting gaspedaal", zegt voorzitter Frank Berendsen van De Kainbongels.

"We pakken dit jaar dan ook extra groot uit. Voor ons prinsenbal op 19 november hebben we een fraaie mystery guest geboekt. Namen noemen we niet, maar we gaan straks allemaal wel van links naar rechts", zegt hij met een knipoog. Op 20 november gaat het dorp goed los onder het motto: 'Compas Goes Hard In Style'.

De Lichtjesroute staat voor carnavalsvrijdag, 25 februari, al met potlood op de agenda. "5 november is met het oog op corona weer een spannend ijkpunt", verklaart Berendsen.

De optocht in Barger-Oosterveld (Rechten: Mark Siekman)

Startschot in Barger-Oosterveld

In Barger-Oosterveld kriebelt het ook. "Bij ons als organisatie al langer, want wij hebben 'gewoon' doorvergaderd. 5 november maken wij als eerste van alle verenigingen onze nieuwe prins bekend. Dat zal het officiële startschot van ons carnavalsseizoen zijn en dan zullen de eerste karrenbouwers ook weer beginnen met bouwen", zegt Mark Siekman van carnavalsvereniging De Zeskante Steen.

Hij geeft aan dat alle registers in 'Flintstad' weer open worden getrokken. Van het vertrouwde seniorencarnaval tot het Flinfestfestijn, waar zo'n zesduizend mensen worden verwacht.

De Zeskante Steen heeft zich dit jaar met name gericht op het uitbouwen van het bekende Flintfest-concept. "Daarbij moet je denken dat we met het oog op artiesten weer een stap hebben gezet. Verder willen we vooral de optocht weer laten draaien en mensen enthousiasmeren voor het carnaval. Je moet niet vergeten dat er heel veel mensen zijn die er zin in hebben, maar ook misschien wel groepjes gestopt zijn. Daar gaan we aandacht aan schenken."

Coronavrij carnavalsweekend Siekman voegt aan bovenstaand verhaal nog toe dat er met het idee wordt gespeeld om al het rumoer rondom het coronavirus de kop in te drukken. "In een regiovergadering met verschillende carnavalsverenigingen is ter sprake gekomen dat de organisaties de discussies en meningen rondom het coronavirus liever niet terug zien in de optocht. Dat is mijns inziens een prima idee. Het is een hoofdstuk dat zo langzamerhand wel gesloten mag worden." Op 27 oktober is er vanuit de gemeente nog een overleg met Drentse carnavalsverenigingen. Daarbij zal ook burgemeester Eric van Oosterhout aanschuiven. Daarin zal er ook nog aandacht voor dit punt worden gevraagd.

'Het leeft'

Wim Bos van De Veentrappers meldt dat Zwartemeer er ook helemaal klaar voor is. "We hebben hetzelfde draaiboek als altijd. Inmiddels is dat in gang gezet." De optocht op zaterdag 26 februari kan wat De Veentrappers betreft gewoon doorgaan.

"Als carnavalsvereniging hebben we zelf geïnvesteerd in een eigen loods, een plek waar we karrenbouwers kunnen onderbrengen." Volgens de voorzitter komen de aanmeldingen al aardig op gang. Ook In Zwartemeer wordt er extra uitgepakt met de Beatcrooks en de Dikdakkers. Maar goed ook, want in het dorp hebben ze er zin in. "Het carnaval bruist hier. Je merkt op alle fronten dat het leeft."

Slag om de arm

Eric Blaauw van de Dördouwers is iets minder zeker van de doorgang van carnaval en houdt een slag om de arm: "Het is wel aan het kriebelen, maar er is een maar." Daarmee doelt Blaauw op het gesprek van 27 oktober met de burgemeester en een afvaardiging van de gemeente Emmen. "Wij hopen natuurlijk dat carnaval doorgaat."

Als je nu naar de besmettingsaantallen kijkt, gaat het volgens de Dördouwer de verkeerde kant op. Maar Blaauw blijft positief: "We zijn wel bezig met de voorbereidingen. De Sinterklaasoptocht gaat ook door in Emmen, dus dan zal een carnavalsoptocht ook wel door kunnen gaan."

Als dat het geval is, staat er in Weiteveen weer een mooie optocht vol praalwagens, loopgroepen en individuele deelnemers klaar om het publiek te vermaken. Ook de feesttent in het dorp zal dan geopend zijn.

