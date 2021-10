Bewoner Beiler kliniek sluit GGZ-medewerkster op in badkamer: tbs geëist

Hij wilde weg uit de GGZ-kliniek Duurzaam Verblijf in Beilen en daarom bedacht een 47-jarige man uit Amsterdam een plan: als hij iets zou doen wat niet mag, zou de politie komen en zou hij er worden weggehaald. Zo overkwam een medewerkster van de kliniek dat ze in mei dit jaar door de man werd opgesloten in de badkamer. Daarbij probeerde hij haar jasje uit te trekken.

Voor vrijheidsberoving en poging tot verkrachting van de vrouw en voor bedreiging van een mannelijke collega eiste de officier van justitie bij de rechtbank in Assen tbs met dwangverpleging tegen de man. Omdat hij psychotisch was tijdens de delicten, krijgt hij geen gevangenis- of werkstraf.

De man zat lange tijd in een kliniek in Amsterdam, nadat hij als dakloze drugsverslaafde met psychische problemen overlast veroorzaakte in de hoofdstad. In december vorig jaar werd hij overgeplaatst naar Duurzaam Verblijf, een kliniek in Beilen voor deze doelgroep uit Amsterdam, Rotterdam en Groningen.

Bedreiging

De Amsterdammer woonde er op 7 mei 4,5 maand en het beviel hem er niet. "Ik heb me laten ompraten om ernaartoe te gaan en wilde terug naar Amsterdam", vertelde de man, die de zaak via een videoverbinding vanuit de gevangenis in Vught volgde.

Op die middag in mei bedreigde hij een medewerker, nadat hij een woordenwisseling met een medebewoner had gehad. De medewerker van Duurzaam Verblijf wilde tussen beide komen. Daarop maakte de Amsterdammer stekende bewegingen met zijn hand en riep hij dat hij de medewerker zou neersteken.

Opgesloten

Die avond moest een vrouwelijke collega van hem elk uur bij de man in zijn huisje kijken om te controleren hoe het ging. Hij legde de rechters vandaag uit dat hij in de tussentijd bedacht dat hij haar zou opsluiten en zou doen alsof hij haar wilde verkrachten. Dat deed hij toen ze voor de derde keer kwam.

De man vertelde haar dat er iets mis was in de badkamer en liep met haar mee. Eenmaal binnen draaide hij de deur op slot, maakte hij haar jasje open en pakte hij haar telefoon af. De vrouw raakte erg in paniek en ging ervandoor zodra de man na een paar minuten de deur opendraaide.

Niet veel later werd hij opgepakt. Tegen een psychiater die de man bij zijn arrestatie sprak, zei hij dat hij echt van plan was geweest de vrouw te verkrachten. Tijdens de rechtszaak ontkende hij dat. Hij had alleen die indruk willen wekken en zeker niet de bedoeling het echt te doen.

De medewerkster van Duurzaam Verblijf heeft een trauma opgelopen, vertelde ze in de rechtszaal. De officier van justitie vindt dat ze recht heeft op 1000 euro schadevergoeding.

Tbs of celstraf?

Tbs met dwangverpleging is volgens de aanklaagster de enige mogelijkheid om herhalingsgevaar te voorkomen en de maatschappij te beveiligen. Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat de man moet worden opgesloten en behandeld in een kliniek met het hoogste beveiligingsniveau in ons land. Dat kan alleen in een tbs-kliniek.

De advocaat van de man vroeg vrijspraak van de poging tot verkrachting en vindt dat haar cliënt geen tbs moet krijgen. Ze pleitte voor een celstraf, waarna de man volgens haar terug zou moeten naar een kliniek in Amsterdam.

Over twee weken hakt de rechtbank de knoop door.