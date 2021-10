GO Sharing wijkt niet nadat opnieuw een deelscooter uitbrandt

Het deelscooterbedrijf GO Sharing is niet van plan het bijltje erbij neer te gooien in Assen nu er in anderhalve week tijd vijf deelscooters van het bedrijf zijn afgebrand. "De scooters in Assen worden vaak gebruikt, daarom willen we ook gewoon in Assen blijven", aldus een woordvoerder van het bedrijf. "We vinden het vooral heel vervelend."

Hij denkt ook niet dat het een gerichte actie is tegen het bedrijf. "Op 9 oktober is ook een taxibusje in brand gestoken, dat er een brandstichter is, is wel duidelijk. Maar dit is geen gerichte actie."

De politie sluit niet uit dat de branden met elkaar te maken hebben, maar kan nog niets zeggen of er sprake is van één of meerdere brandstichters. "We sluiten op dit moment niets uit."

Geen getuigen

Toch is brandstichting van deelscooters het bedrijf niet vreemd. "Het komt wel vaker voor, deze week nog in Amersfoort. Dat was wel anders. In Amersfoort ging het om een groepje brandstichters, daar waren getuigen", weet de woordvoerder.

Hij hoopt dat de brandstichter snel gepakt wordt. "In Assen zijn helaas geen getuigen, er wordt daarom nog volop onderzoek door de politie gedaan." De politie vraagt mensen die mogelijk door een deurbelcamera of dashcam een filmpje hebben van de brandstichting zich te melden.

Wat de kosten zijn voor het vervangen van de scooters laat GO Sharing zich niet over uit.

