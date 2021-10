Celstraf voor ‘geweldsexplosie’ in sportschool en jarenlange mishandeling

Zijn ex-vriendin en hij hadden van 2015 tot vorig jaar juli een relatie en in die tijd werd zij regelmatig mishandeld. Dat vindt de rechtbank bewezen, ook al ontkende de Emmenaar het twee weken geleden tijdens de rechtszaak. Op 11 oktober vorig jaar vond het dieptepunt plaats: toen sloot hij het slachtoffer op in de sportschool van zijn broer in Coevorden en mishandelde hij haar twee uur achter elkaar. "Een geweldsexplosie", aldus de rechtbank.

De vrouw werd onder meer geslagen, geschopt, haar keel werd dichtgeknepen en ze verklaarde dat de Emmenaar haar met een mes in de hals wilde steken. Bont en blauw kon ze uiteindelijk buiten komen en de auto van een toevallig langsrijdende automobilist tegenhouden. Een GGD-arts vond in totaal 75 blauwe plekken en schaafplekken op haar lijf.

Lagere straf

Het Openbaar Ministerie vond zware mishandeling bewezen. De rechtbank niet, die houdt het op een poging daartoe, omdat blauwe plekken niet worden gezien als ernstig letsel. Daardoor valt de straf voor de man lager uit; het OM had 28 maanden, waarvan acht voorwaardelijk geëist. Van de poging tot het steken met het mes is volgens de rechtbank geen letsel gevonden. Bovendien ging het om een stomp broodmes.

De agressieve Emmenaar, die een vechtsportverleden heeft, vertelde tijdens de rechtszaak dat hij alleen geweld had gebruikt om zich af te weren. Zijn ex-vriendin zou juist hém hebben aangevallen met een mes. Die verklaring vindt de rechtbank niet geloofwaardig.

Ook krijgt de man de celstraf omdat hij zijn ex meerdere keren heeft bedreigd, hij een andere vrouw met wie hij korte tijd samen was óók heeft mishandeld en hij een auto-ongeluk veroorzaakte op de Rondweg bij Emmen en daarna is doorgereden. Het bleef bij blikschade.

'Aantrekken en afstoten'

De rechtbank houdt bij de straf voor de Emmenaar ook rekening met de rol van de ex-vriendin. "De relatie werd gekenmerkt door aantrekken en afstoten", aldus de rechtbank. Meerdere keren maakte ze het uit, maar zocht daarna toch weer contact, waarna ze weer bij elkaar kwamen. Elke keer ging het weer mis en werd er geweld gebruikt. Dat had volgens de rechtbank ook te maken met de psychische problemen die de man en de vrouw allebei hebben.

Omdat de kans dat de man opnieuw agressief wordt richting zijn ex volgens deskundigen groot is, heeft de rechtbank hem ook een contactverbod opgelegd voor de komende drie jaar. Daarnaast mag hij in die periode niet binnen een straal van één kilometer rondom haar woning in Coevorden komen.

De schadevergoeding die de vrouw heeft geëist, ruim 28.000 euro, vindt de rechtbank te ingewikkeld om te beoordelen in het strafproces. Daarvoor moet de vrouw naar de civiele rechter.

Lees ook: