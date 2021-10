Situatie azc Ter Apel zorgt voor noodkreet burgemeester: 'Het gaat nu écht fout'

Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde luidt de noodklok over de druk op het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Hij eist dat er vanavond nog crisisnoodopvang wordt geregeld, omdat het COA het aantal asielzoekers dat naar het dorp komt niet meer aankan.

Dat laat Velema weten aan RTV Noord. "Ik constateer dat het COA de situatie niet meer onder controle heeft", stelt hij. "Het gaat nu écht fout in Ter Apel", voegt zijn woordvoerder toe.

"Het aantal mensen dat in de nachtopvang verblijft, groeit vanavond naar verwachting tot 750", gaat Velema verder. Een situatie die allerminst wenselijk is, omdat in de opvang plek is voor maximaal 275 personen. Als er meer mensen verblijven zijn er grote zorgen over de mogelijke verspreiding van virussen.

Crisisnoodopvang

"Er moet per direct crisisnoodopvang gerealiseerd worden", zegt Velema. "Het COA is druk doende, en ik heb continu contact met het ministerie. Maar rond 19.00 uur was het nog steeds onzeker of de gevraagde plekken beschikbaar zijn."

Velema hoopt dat asielzoekers komende nacht niet op stoelen of op stukken karton hoeven te slapen, zoals de afgelopen twee weken geregeld het geval was. Ook sliepen asielzoekers bij gebrek aan kamers in kantoren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Velema vraagt nu om crisisnoodopvang en vergelijkt dat met een situatie waarin er geen treinen kunnen rijden als er grote sneeuwval is. "Dan kun je niet verder reizen en moeten mensen in de Jaarbeurshallen overnachten. Dat is een landelijke maatregel die in zo'n noodsituatie van toepassing is. De minister moet verklaren dat dat nodig is: daar vraag ik dus om."

COA en ministerie zoeken oplossingen

Het COA laat in een reactie weten dat zij onderschrijft dat de huidige situatie geen verantwoorde opvang meer is en zoekt met partners naar een oplossing. "In het Veiligheidsberaad van gisteren zijn extra plaatsen toegezegd. Zodra die beschikbaar komen gaan wij mensen uit Ter Apel daar onderbrengen."

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat op haar beurt weten dat de oproep van de gemeente Westerwolde bekend is. "Het ministerie zal samen met het COA reageren op de oproep van de gemeente. Daar lopen wij nu niet op vooruit. Het ministerie is doordrongen van de ernst van de situatie in Ter Apel en doet er alles aan om op korte termijn te zorgen voor een oplossing."

Lees ook: