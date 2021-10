Burgemeester voelt zich 'roepende in woestijn' na noodkreet over asielzoekers

De noodkreet die burgemeester Jaap Velema van Westerwolde eerder vanavond deed, blijft vooralsnog onbeantwoord. Eerder vandaag pleitte hij voor noodopvang voor asielzoekers, die anders in de overvolle nachtopvang in Ter Apel terechtkomen. Maar die crisisnoodopvang kwam er niet.

Velema schetste de situatie tegenover RTV Noord. Omdat de crisisopvang uitblijft, loopt de nachtopvang in Ter Apel dinsdagnacht vol met 750 asielzoekers, terwijl er voor slechts 275 mensen plek is. Asielzoekers worden daardoor opgevangen in kantoren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). "Buitengewoon spijtig dat dit gebeurt", zegt Velema. "Ik begin de situatie langzamerhand echt onacceptabel te vinden."

Hij baalt dat er geen hulp is gekomen vanuit Den Haag of elders in het land: "Ik ben nu echt wel een roepende in de woestijn. Er is weer een kostbare dag verspeeld."

Woensdag meer duidelijk

Het COA gaf eerder vanavond aan dat er locatie beschikbaar was en keek op haar beurt naar het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 veiligheidsregio's en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Dat gaf gisteravond aan 'snel achthonderd bedden beschikbaar te stellen in noodopvangcentra', maar die belofte is vooralsnog niet concreet geworden.

"Als er geen plek is waar we naartoe kunnen, dan kunnen we ook nergens naartoe", vertelde een woordvoerder van het COA. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten "er alles aan te doen om op korte termijn te zorgen voor een oplossing."

Volgens een woordvoerder van de Groninger burgemeester Koen Schuiling, tevens voorzitter van Veiligheidsregio Groningen, wordt woensdag rond het middaguur meer duidelijk over de locaties waar die bedden komen. In Groningen, Almere en Tilburg worden al extra bedden beschikbaar gesteld.

Schuiling wilde vanavond niet ingaan op de noodoproep van Velema. Zijn woordvoerder verwijst naar zijn woorden van gisteren. Toen noemde Schuiling de situatie in Ter Apel "inhumaan" en riep hij de andere voorzitters van de veiligheidsregio's op snel noodopvangplaatsen beschikbaar te stellen.

Vooralsnog rustig in Ter Apel

Op het aanmeldcentrum in Ter Apel is de sfeer vooralsnog rustig. Vanaf de openbare weg is te zien hoe een groep van ongeveer zestig asielzoekers, die 's avonds zijn aangekomen, wordt verplaatst naar een plek op het COA-terrein in Ter Apel.

Inmiddels mengen verschillende Tweede Kamerleden zich in de discussie rond Ter Apel. "Schandalig hoeveel druk er op één gemeente ligt. Dit kan zo niet langer. Nu directe hulp, en daarna werk maken van standaard flexibele opvang bij pieken", zei CDA-Kamerlid Anne Kuik via haar twitteraccount.

Haar PvdA-collega Attje Kuiken laat op Twitter ook van zich horen. "Al wekenlang weten we dat deze situatie zich weer gaat voordoen en kabinet lijkt nog nauwelijks actie ondernomen te hebben", zegt zij. "Onmenselijk en onveilig. Dit is een landelijk probleem en kunnen we niet afschuiven op Noord-Nederland. Nu handelen!"

Lees ook: