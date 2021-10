Zwiggelter manege creatieve broedplaats voor jonge filmmakers

De 14-jarige Teun hoort bij het jongste groepje filmmakers. Ze maken samen een film met verschillende thema's zoals anorexia, ongewenste zwangerschap en homofilie. "Ik vind dat in een film echt iets moet gebeuren. De vorige film ging over zelfmoord en mishandeling. Het zijn altijd wel een beetje trieste onderwerpen, maar dat vind ik alleen maar leuk."

De jongeren maken de films van begin tot het eind, van script tot aan de montage. De passie van Teun zit 'm in het spel. "Ik vind het leuk om meerdere dagen achter elkaar bezig te zijn met acteren. Dat is echt waar ik graag mee bezig ben en dit is een perfecte locatie. Hier heb je alles."

Teun acteert met een voodoo-pop (Rechten: RTV Drenthe / Josien Feitsma)

De sfeer is totaal niet bedroefd door de zwaardere onderwerpen. Tussen de opnames door wordt er veel gelachen. Het grootste gedeelte van de jongeren komt uit de buurt. Ook zijn er jongeren die uit andere steden in Nederland - zoals Gouda - naar Zwiggelte afreizen om deel te nemen aan de activiteiten. "Er zijn geen andere jongere filmclubs meer", legt Teun uit. "Daarom komen ze nu naar het Noorden. Het is wel erg speciaal."

Springplank voor de kunstacademie

De 21-jarige Juul sloot in 2014 aan bij de Beiler Video Club als deelnemer en gaat dit jaar mee als begeleider. "Je leert ontzettend veel door actief bezig te zijn en dingen te maken", vertelt ze. "Ik zit ondertussen op de kunstacademie en wil hiermee door blijven gaan. Als ik niet bij de filmclub was gegaan, had ik nu denk ik niet op de kunstacademie gezeten."

De seniorentak van de Beiler Video Club bestaat dit jaar 30 jaar. De jongerentak daarentegen werd door organisator Bianca van Gelderen pas zeven jaar geleden uitgerold. Inmiddels is het de enige jongerentak die is aangesloten bij de NOVA, de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs. "Daar zijn we best wel trots op."