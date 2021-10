PvdA draagt Nelleke Vedelaar voor als gedeputeerde

Ze volgt daarmee Cees Bijl op, die per 1 december stopt en met pensioen gaat.

Nelleke Vedelaar was van 2017 tot 2021 partijvoorzitter van de PvdA en daarvoor onder meer wethouder in Zwolle. Nelleke Vedelaar is geboren in Assen en kent de provincie en de inwoners goed, meldt de PvdA. Ze woont nu in Holtheme in Overijssel, op een steenworp afstand van de provincie Drenthe.

PvdA-statenfractievoorzitter Hendrikus Loof is enthousiast over de voordracht: "Nelleke is zeer gemotiveerd om aan deze klus te beginnen en is betrokken bij de vraagstukken van Drenthe. Ze kan met haar uitstraling een waardevolle aanvulling vormen op het huidige college van Gedeputeerde Staten. Ze voegt daar, naast haar bestuurlijke kwaliteiten, dynamiek en kleur aan toe."

De voordracht van Vedelaar moet nog bekrachtigd worden door de Provinciale Staten van Drenthe. Dit gebeurt naar verwachting in een extra vergadering op 1 december.

