Praot Drents Met Mij met zanger Sander Broersma

"Opschepper of dikbek, dat is wat Skroetbalg betekent", zegt Sander Broersma, zanger van de Drentse punkrockband Skroetbalg. Waarom deze naam? "Omdat ons dat op het lief eschreven is eigenlijk. Het is een passende naam veur wat wij doet en wat we wilt laoten zien."

Opmars

De band bestaat amper een jaar en heeft nu al een groot publiek bereikt. Het eerste optreden was in Vera in Groningen en Skroetbalg stond in de finale van het Dreents Liedtiesfestival. "We timmeren aan een weg die we nog nooit bewandeld hebt. We maken punkrock, maar ook liefhebbers van boerenrock vinden het gaaf. Op een duudelijke manier beschrieven we iets doms of onneuzels waor mensen zich misschien wel in herkennen."

Broersma is altijd met muziek bezig geweest. "Maar wel altied met het hardere genre. Ik heb in bands espeuld waorbij het misschien klonk alsof er een afvoerputtie leegleup. Ik heb bij bands espeuld waorbij die afvoer verstopt leek te zitten. Het was altied hard en onbenullig. Ik zal nooit beweren dat ik een virtuoos ben in wat veur instrument dan ook, maar ik zeg altied: der is niemand die het zo mooi vindt om te speulen."

Zoepkeet

Drents leert hij spreken in Hollandscheveld, waar hij is opgegroeid. "Met vrienden in de zoepkeet preuten wij plat met mekaor. Ik merkte dat ik bepaalde jongen in de klas had op de middelbare schoele en die vunden Drents in één keer niet meer cool. En die gungen dan hiel Nederlands praoten. Daor heb ik mij puberaal als ik was natuurlijk graag over uut elaoten. Ik heb dat nooit had, het was gewoon waj waren. En het is hoe aj praot en der is niks mis met om dat vast te holden."

Het nieuwe album van Skroetbalg is inmiddels opgenomen, maar wat zit er verder nog in het vat? Heeft Sander toekomstdromen? "Aj het over festivals hebt waor we ooit nog 's willen staon dan is dat natuurlijk de Zwarte Cross. Maar as ze ons op Lowlands wilt dan gooien we de rommel in de auto en dan kommen we ook."

Praot Drents Met Mij - Sander Broersma