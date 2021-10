'Kijk naar proef in Eelde voor betere doorstroming vluchtelingen'

Kleinschalige opvang van vluchtelingen kan ervoor zorgen dat de druk op de asielketen in Nederland verminderd wordt. "Er wordt nu weer veel te grootschalig gekeken. Maar we hoeven niet per se allemaal centra te hebben met 600 mensen."

Dat zegt directeur John van Tilborg van Stichting Inlia die zich inzet voor vluchtelingen in het programma Spraakmakers op Radio 1, meldt RTV Noord.

Succesvolle proef met statushouders in Eelde

Van Tilborg wijst op een succesvolle proef met de tussenopvang van statushouders in Eelde. "Het is net als een overstroming waarbij het water omhoog gaat: creëer een bekken waar het water in kan stromen. En dat hebben we geprobeerd op te zetten."

Problemen in Ter Apel door gebrek aan doorstroming

Momenteel zijn er te weinig opvangplekken voor asielzoekers. Ook mensen die al wel een verblijfstatus hebben, blijven in de asielzoekerscentra (azc's) vanwege het tekort aan woningen. Daardoor raakt de doorstroming verstopt. Het zorgt in het aanmeldcentrum in Ter Apel voor een toestroom van te veel mensen, voor wie geen plek is om op fatsoenlijke wijze opgevangen te worden. Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde slaakte dinsdagavond een noodkreet: 'Het gaat nu echt fout in Ter Apel'.

'Je ontlast gemeenten en opvangcentra'

Kleinschalige opvang zoals in Eelde, is volgens Van Tilborg een oplossing. "De weerstand in de omgeving was niet groot, er was bestuurlijk veel draagvlak en mensen werkten er al aan hun integratie voor ze naar een definitieve huisvesting gingen. Daarmee ontlast je de gemeenten en ontlast je de opvangcentra, waardoor de doorstroming kan plaatsvinden. Dat werkte perfect. We hebben in drie jaar tijd drie keer politie aan de deur gehad. Als je dat zegt tegen een gemeente waar ze een azc hebben, dan zeggen ze: dat kan niet."

Van Tilborg ziet meer voordelen. "We hebben het op een manier gedaan zonder beveiliging, maar wel met begeleiding. De kostprijs was ver beneden die van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en de openbare orde problematiek was nihil. Het fungeerde als een soort bekken tussen het COA en de definitieve huisvesting door de gemeente. Dat werkte heel effectief."

'Het heeft gewoon gewerkt'

Volgens Van Tilborg is een dergelijke vorm van kleinschalige opvang ook nu te realiseren, om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. "Daar ben ik van overtuigd. Bij kleinschalige centra kan de buurt het ook beter behappen en ondersteunen. En dat heeft gewoon gewerkt."

