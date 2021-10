Vijf babykonijntjes gestolen in Meppel: 'Verbaasd en boos'

Het was vanmorgen flink schrikken voor Rick Olijve uit Meppel. Hij liep zijn achtertuin in om de konijnen te voeren, maar keek alleen het moeder-konijn in de ogen. Haar vijf babykonijntjes zijn verdwenen. Misdadig, noemt Olijve het.

Het verdriet bij familie Olijve is groot. "Dit valt toch niet voor te stellen", zegt de Meppeler. Hij is vader van een dochtertje en een zoontje. Beiden reageerden geschrokken. "Toen ik erachter kwam dat ze verdwenen zijn, waren we vooral verbaasd. Later kwam de boosheid. Niet alleen bij mij, ook bij mijn dochter. Ze brak in tranen uit."

"Het gaat om levende beestjes!", vervolgt Olijve. "We hebben nog geluk dat ze 'al' vier weken oud zijn en daarom zonder moedermelk kunnen. Maar wie doet nu zoiets? Vermoedelijk heeft een insluiper er handel in gezien. Het hok is helemaal intact en het deurtje is keurig weer dichtgedaan, dus ze kunnen niet weggelopen zijn."

Olijve had liever materiële schade gehad. "Er staan hier ook fietsen, steps en barbecues. Als je dan slecht wilt zijn en andermans tuin betreedt, pak dan zoiets. Dat is ook niet leuk, maar wel vervangbaar. Dat zijn die konijntjes niet. Daar waren we echt aan gehecht, vooral de kinderen."

100 kilometer

Er is aangifte gedaan van diefstal bij de politie. Ook plaatste Olijve meerdere oproepen op sociale media. Hij hoopt dat mensen uitkijken naar zijn konijntjes en zich melden als ze iets zien, bijvoorbeeld op Marktplaats.

"Als iemand ze te koop zet ga ik erop af. Ook al moet ik daar 100 kilometer voor rijden. Je moet van andermans spullen afblijven. Helemaal omdat het levende diertjes betreft. Je hebt daar een band mee. Als ik de kans heb om de dief in handen van de politie te krijgen, laat ik het niet liggen."

