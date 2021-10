Ankie Broekers-Knol bezoekt asielopvang Ter Apel

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol brengt vandaag nog een bezoek aan het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De opvanglocatie is momenteel overvol en de burgemeester van de gemeente waar het centrum ligt waarschuwt dat de situatie onhoudbaar geworden is.

Op de nachtopvang in Ter Apel is "geen verantwoorde opvang" meer mogelijk, waarschuwde het verantwoordelijke Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dinsdag. Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, had ook al herhaaldelijk om hulp gevraagd. Extra opvanglocaties blijken echter moeilijk te vinden. Gemeenten in het hele land is gevraagd te zoeken naar plekken waar mensen ondergebracht kunnen worden.

Broekers-Knol bezoekt Ter Apel mede op verzoek van burgemeester Velema. Wat ze precies op de opvanglocatie gaat doen is nog niet bekendgemaakt. De burgemeesters die verenigd zijn in het Veiligheidsberaad hebben toegezegd dat ze zullen bijspringen met opvangcapaciteit. Binnen twee of drie weken worden zo'n 1500 plekken gecreëerd, zei voorzitter en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls.

