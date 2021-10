Hamsters in winterslaap veroorzaken paniek, ze zijn niet dood maar in diepe slaap

Het gebeurt Marika Stoevelaar uit Hoogeveen regelmatig dat ze berichtjes krijgt van mensen die in paniek zijn. "Dan vertellen ze dat hun hamster helemaal koud en stijf is geworden. Ze schrikken omdat ze denken dat het beestje dood is, maar dat is vaak niet het geval." Stoevelaar is al vijftien jaar hamsterfokker en doet ook onderzoek naar de beestjes.

In de bespaarstand

De duur van een winterslaap is afhankelijk per soort. Bij de goudhamster kan dit een week duren, terwijl het bij de Russische dwerghamster slechts een paar uur per dag het geval is. Dan heet het ook wel 'topor', ofwel winterverlamming.

Voor wilde hamsters is de winterslaap een manier om koude winters door te komen. "Dan gaan ze in een soort bespaarstand", legt Stoevelaar uit. "Dan slapen ze de meeste uren van de dag. In de avond worden ze wakker om wat te eten en daarna slapen ze weer verder. Ik vind het fascinerend."

Bekijk hieronder de video over de hamsters in winterslaap:

Levend begraven

Bij de baasjes van de hamsters zorgt de winterslaap dus vooral voor verwarring. Er gaan zelfs verhalen rond waarin de hamsters door het misverstand levend worden begraven. "Ik heb daar ook wel eens heel enge verhalen over gehoord", beaamt Stoevelaar. "En achteraf gaan de mensen dan twijfelen of hun huisdier misschien toch in een winterslaap was."

Voorkomen is volgens de hamsterfokker dus beter dan genezen. Ze raad baasjes ook aan de winterslaap tegen te houden. "Dat kun je doen door de lichten 's avonds iets langer aan te laten bij de kooi", vertelt ze. "Tot een uur of negen of tien uur. Dan blijven de hamsters wakker."

"Voorkomen is beter dan genezen en al helemaal beter dan levend onder de grond stoppen", besluit Stoevelaar.