Leefbaar Borger-Odoorn wil duidelijkheid over verkeersbesluiten

De weg waar de snelheidscontrole is gehouden, links is inmiddels een zonnepark gebouwd. Naar aanleiding van die controle stelt Leefbaar Borger-Odoorn vragen. (Rechten: Google Streetview)

Leefbaar Borger-Odoorn stelt vragen aan het college over de verkeersbesluiten na aanleiding van de verkeerscontrole bij Exloo. Hierbij raakten zeven mensen hun rijbewijs kwijt, onder wie verkeerswethouder Nynke Houwing. Achteraf bleek dat de borden al in augustus weggehaald hadden moeten worden.

Leefbaar geeft aan dat er op andere plekken in de gemeente op dit moment ook werkzaamheden zijn en vraagt zich af of inwoners wel goed genoeg op de hoogte worden gehouden. De partij noemt als voorbeeld de Valtherweg, tussen Exloo en Valthe. Daar geldt nu een inhaalverbod en mag in plaats van 80 maar 50 kilometer per uur gereden worden.

Duidelijke communicatie

"Toch zijn er nog veel mensen die inhalen. Dat is ook onveilig voor de mensen die daar aan de weg werken. Maar wij vragen ons ook af of dit duidelijk is gecommuniceerd naar onze inwoners," zo laat fractievoorzitter Annemiek de Groot weten aan RTV Een.

Aan het Zuiderdiep in Valthermond zijn op dit moment ook wegwerkzaamheden. Hier zijn snelheidsbeperkende maatregelen. De borden worden in de avond als er niet gewerkt wordt, niet weggedraaid. "Is dat normaal of moeten die juist wel worden weggedraaid?", zo vraagt De Groot zich hardop af.

Ze wil ook weten van het college of de gemeente nog wel de leiding heeft als het gaat om snelheidsbeperkende maatregelen en of daar voldoende capaciteit voor handhaving voor is. "Onze inwoners moeten er vanuit kunnen gaan dat als er borden staan, dat die er ook juist staan en dat hier op gehandhaafd wordt."

Gelijke behandeling

Leefbaar is wel blij dat Houwing haar verkeersportefeuille heeft overgedragen aan collega-wethouder Freek Buijtelaar. "Voor ons is dit dan ook voldoende om haar te laten zitten. Het is nu aan het OM om een besluit te maken." Wel vraagt Leefbaar zich af wat er was gebeurd als Houwing niet betrokken was geweest bij de controle. "Waren de andere zes dan op dezelfde manier behandeld als nu? Wij hebben daar onze vraagtekens bij."

