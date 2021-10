Weer wolf actief in Drenthe? Bij Diever zijn schapen gedood

"Vrijwel zeker een wolf", zegt schapenhouder Stefan Worst. "Als je de bijtwonden in de nek ziet, kan dat bijna niet anders." Vanmorgen trof hij twee van zijn dieren dood aan. "Bijtwonden in de nek en overal bloed", schetst hij de situatie. "Ook moet de dierenarts nog langskomen om andere dieren te controleren. Er zijn meerdere schapen die bijtwonden hebben. Als het heel ernstig is moeten ze geëuthanaseerd worden. Maar ik denk dat dat nog meevalt."

Worst is de hele dag druk met het terugvinden van vermiste schapen. Hij mist nog drie schapen en vond er twee terug in een sloot. "Ze stonden onder in een droge sloot, helemaal stil. Verstijfd van de stress", zegt hij halverwege de middag. Ook bij de rest van de kudde is de stress toegeslagen, ze staan bewegingsloos in de hoek van een weiland. "Je kunt niet bij de schapen komen, dan gaan ze alle kanten op. Het is de vraag wat de schade daar is, of ze nog groeien en of je er nog wat aan hebt."

Onderzoek

Bij vermoeden van een aanval door een wolf komt Bij12 in actie, die organisatie handelt wolvenschades af voor provincies. Een specialist is vanmorgen langsgekomen om dna uit de wonden van de schapen af te nemen. "Het is dan pas echt zeker of het de wolf was", zegt Worst. "De uitslag krijg ik waarschijnlijk in de derde week van november." Als bewezen is dat een wolf aanviel, komt Worst in aanmerking voor een vergoeding.

Worst twijfelt of hij voor beide gevonden schapen geld krijgt. "Bij een zijn ook dassen geweest, als die de sporen van de wolf hebben verwijderd krijg ik er niks voor."

Gezien

Toch twijfelt Stefan Worst niet over de dader. "De wolf is gezien", weet Worst. Onder andere De Westervelder meldt dat een wandelaar vanmorgen een wolf heeft gezien in de omgeving. Het roofdier zou in de richting van het Drents-Friese Wold zijn gelopen. Daar werd in juni een wolf vastgelegd op camerabeelden. In de omgeving van het natuurgebied zijn de afgelopen tijd ook onderzoeken gestart naar dna in doodgebeten schapen in Oude Willem, Ter Idzard en Oudehorne.

De afgelopen weken zijn er vaker vermoedens van wolvenaanvallen in Noord-Nederland. Vorige week werd een schaap doodgebeten in Oranjedorp, ook daar doet Bij12 onderzoek naar. In Westervelde loopt een onderzoek naar een doodgebeten kalf en in de omgeving van Meppel en Staphorst zijn deze maand ook meerdere schapen doodgebeten.

Toekomst bedrijf

De gedupeerde Worst wil zich niet mengen in discussies over de wolf. "Maar dat er wat moet gebeuren is duidelijk, het zal steeds vaker gebeuren. Wolfwerende hekken is geen doen voor ons, we hebben schapen lopen op veertig hectare. Dan wordt het een weektaak om hekken te plaatsen, dat kan niet uit."

Worst overweegt naar alternatieven te zoeken, zoals honden tussen de kudde. "En ik heb gehoord dat een ezel tussen de schapen ook kan helpen." De aanval op de schapen zorgt in ieder geval voor hoofdbrekens binnen zijn bedrijf, waarop hij ook koeien houdt. "We zaten te denken aan uitbreiding, dus meer schapen. Maar of dat nu nog doorgaat, weet ik nog niet."

Schapenhouder Stefan Worst bij een van zijn doodgebeten schapen (Rechten: RTV Drenthe/Roy Schutte)

