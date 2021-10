Voormalig wethouder Schouten van Hoogeveen overleden

Voormalig raadslid en wethouder in de gemeente Hoogeveen, Gerrit Schouten, is afgelopen donderdag overleden. Hij was in de jaren '60, '70 en '80 actief in de gemeentepolitiek voor de ARP en het CDA.

Gerrit Schouten is 94 jaar geworden.

Politiek

Schouten werd in 1927 in Utrecht geboren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog sluit hij zich als 17-jarige aan bij de Stoottroepen, door prins Bernhard opgericht, vertelde hij in 2005 aan het Nederlands Dagblad. Na de Tweede Wereldoorlog is hij als militair actief in Nederlands-Indië, waar hij gewond raakt. Kort daarop beëindigt hij zijn militaire carrière.

Hij vestigt zich als opticien in Hoogeveen en komt voor het ARP in 1966 in de gemeenteraad. Naast raadslid is Schouten van 1970 tot 1986 ook wethouder in Hoogeveen. Het ARP is dan inmiddels opgegaan in het CDA. In 1986 wordt Schouten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens zijn afscheid in dat jaar ontvangt hij de Gemeentelijke Erepenning.

'Mening die ertoe deed'

Schouten blijft daarna actief bij verschillende instanties in en buiten Hoogeveen, ook blijft hij betrokken bij de partij. Het CDA Hoogeveen noemt hem 'een man met een mening die ertoe deed' en 'een Christendemocraat in hart en nieren'.