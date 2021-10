Djammen: 'Met Bliss spelen we harde muziek'

"We maken alternatieve rock", vertelt frontman Jordan Osram (16). Zijn kameraden, drummer Mark Koning (17) en bassist Hugo Schultz (16), knikken instemmend.

Harde muziek

Dat de drie heel bewúst harde muziek zijn gaan maken is een misvatting. "Ik hou gewoon van harde muziek", vertelt Jordan. "We kwamen bij elkaar en begonnen het gewoon te maken". Dat is in een notendop het verhaal achter de Emmer band.

Inmiddels zijn ze tweeënhalf jaar bezig en het gaat steeds beter. Het begin verliep echter stroef. "We gingen gewoon in één keer spelen, dat mislukte compleet", weet Mark nog. "Maar ja, we zijn wel door blijven gaan." Toch schuilt achter die ogenschijnlijke nonchalance een bepaalde mate van kwaliteitscontrole. "Natuurlijk kijken we wel naar hoe we ons op het podium moeten gedragen", legt Jordan uit. "Wat wel en wat niet. Welke muziek wel gespeeld kan worden en welke niet; welk nummer wel goed is en welke niet."

Kunstbende

Dat Bliss meer is dan voor volk en vaderland op een instrument rammen, blijkt ook uit het feit dat de band hoge ogen gooide tijdens de Drentse editie van de Kunstbende. Een landelijke talententraject voor jonge kunstenaars, theatermakers en muzikanten. Ze werden eerste van onze provincie en mochten door naar de landelijke finale in Amsterdam. Daar hield het avontuur op.

Ook is het mogelijk om via het kunstbendenetwerk hulp te krijgen met muziek maken, maar daar redt het trio muzikanten zich wel mee. "We hebben drie akkoorden, we spelen beetje samen en een kwartier later hebben we een nummer. Ze zijn niet allemaal goed, maar er zitten wel leuke dingen tussen", vertelt bassist Hugo eerlijk.

Paradiso

Er wordt achter de schermen drukt gewerkt aan een repertoire. Nieuwe nummers om ook spoedig wat naar buiten te kunnen brengen, want dat ontbreekt er nog aan. Daarnaast oefent Bliss vrolijk verder om op te kunnen treden en misschien wel meer.

"We willen gewoon een beetje groeien hier in Nederland en kijken hoever we kunnen komen", vertelt Jordan. "Maar we kijken ook wel naar het buitenland", vult Mark gauw aan. Een concreet doel hebben de mannen ook: "Paradiso en dan helemaal uitverkocht", glimlacht Jordan.

Bekijk en luister hier de alternatieve rockmuziek van Bliss.