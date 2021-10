Broekers-Knol kan azc Ter Apel niet direct aan oplossing helpen

Dat zei ze tegenover RTV Noord tijdens haar bezoek aan het asielzoekerscentrum. Ze heeft nog geen concrete oplossing voor de toestroom van asielzoekers in Ter Apel.

Broekers-Knol zegt al enige tijd bezig te zijn om opvangplekken te krijgen. "We zijn er keihard mee bezig, we moeten zorgen dat er weer lucht komt." Ze belooft in ieder geval meer lucht vanaf 1 november. Ondertussen wordt er gewerkt aan extra opvang van asielzoekers in Almere en Gorinchem. Daar komt volgende week plek voor in totaal 500 asielzoekers.

Grote toestroom

De staatssecretaris bezoekt het aanmeldcentrum op verzoek van burgemeester Jaap Velema van gemeente Westerwolde. Hij luidde de afgelopen dagen de noodklok over de grote drukte in het aanmeldcentrum. Daar is plek voor 275 personen, maar gisteravond huisvestte de opvang zo'n 750 mensen.

Het tekort aan plaatsen is ontstaan door de recente grote toestroom van asielzoekers. Omdat er een tekort is aan andere opvanglocaties in de regio en in Nederland, kunnen asielzoekers niet doorstromen.

