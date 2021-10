Toekomst warenhuis Exloo onzeker: 'Als je bijna 70 bent, is het tijd voor wat anders'

Na 101 jaar is het voortbestaan van Geerts Warenhuis in Exloo onzeker. Eigenaar Jan Geerts en zijn vrouw hebben de winkel, waar ook hun woning in zit, te koop gezet. Volgende week woensdag komen de eerste kijkers bij het pand aan de Zuiderhoofdstraat.

"Als je bijna 70 bent, wordt het wel tijd voor iets anders", verklaart Jan Geerts. "Onze kinderen willen het niet overnemen. Dus dan moet je een beslissing nemen."

Bij het warenhuis kunnen klanten onder meer terecht voor servies, bestek, glazen, pannen, textiel, keukenattributen en speelgoed. Ook heeft de winkel een webshop.

Familiebedrijf sinds 1934

Het warenhuis in Exloo bestaat sinds 1920. Het begon aan de Hoofdstraat. Geerts' vader nam in 1934 het bedrijf over en verhuisde het uiteindelijk naar de huidige plek aan de Zuiderhoofdstraat, waar ze het pand gebouwd hebben. "We hadden al een familiebedrijf in Slochteren, maar daar zat een schildersbedrijf bij. Daar had mijn vader geen oren naar. Toen kon hij in Exloo terecht. Ze hebben hem ook wel eens gevraagd om naar Emmen te komen, toen het nog een dorpje was, maar daar had hij ook geen oren naar", lacht Geerts.

'Koffiedik kijken'

Het allerliefste ziet Geerts dat de koper het warenhuis voortzet. "Het mooiste is om een koper te vinden die de zaak doorzet en de inboedel daarmee overneemt."

Zo niet? "Dan moeten we ons een gaan beraden wat we gaan doen. Als er een koper is, die de winkel niet wil overnemen, maar wel een goed bod heeft, is dat bespreekbaar. Maar het is nu nog koffiedik kijken hoe het gaat lopen."