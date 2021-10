WK-zilver voor baanwielrenster Van der Duin op scratch

Op de EK eindigde Van der Duin twee weken geleden al als vierde op het onderdeel waarbij de vrouwen veertig ronden van in totaal tien kilometer rijden, waarna gesprint wordt om de medailles. Dat was haar eerste optreden op een titeltoernooi voor de eliterenners. Bij de beloften werd ze afgelopen zomer al Europees kampioen op de scratch.

"Dat EK in Grenchen gaf me de bevestiging dat ik ook tussen de elite meekan", vertelde de 20-jarige renster uit Assen, die op de weg voor de Britse ploeg Drops uitkomt. Ze startte zelfs nog in Parijs-Roubaix. "Maar alleen om de ploeg te helpen, de baan staat in deze periode centraal. Ik heb 'm ook niet uitgereden."

'Niet verwacht'

Van der Duin was met een goed gevoel gearriveerd op de Vélodrome Jean Stablinski. "Ik wist: als ik me goed kan positioneren, kan ik mee. Scratch is echt mijn onderdeel." Achter de Italiaanse Fidanza leidde ze in de slotronden de achtervolging, maar bewaarde ze haar krachten voor de sprint. "Ik weet wat ik kan, het vertrouwen was er. Maar zilver, dat had ik niet verwacht."

Ambities heeft ze volop. Op de baan denkt ze aan de Spelen van Parijs 2024. Er valt een gat als Kirsten Wild stopt, met name op het omnium. "Maar er komt een supermooie lichting aan en ik ben zeker niet de enige die daarop aast." Op de weg droomt ze van een plaats in een WorldTourteam. "Ik wil de baan en de weg combineren en moet er een juiste balans in zien te vinden."

Later op het WK komt Van der Duin ook nog uit op het omnium.

