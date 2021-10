Meppelers komen met baanbrekende uitvinding: 'Wereld ligt aan onze voeten'

"Ferraat staat al decennia bekend als dé oplossing voor waterzuivering. Krachtiger kan niet", legt Le Fèvre uit. "Het maakt waterbehandeling duurzamer en energie-efficiënter, terwijl het hergebruik van water in industriële processen mogelijk wordt."

Toch kwam er nog geen grote doorbraak voor Ferraat. Vaak worden er nog schadelijke chemicaliën gebruikt. "Het was nooit mogelijk om het houdbaar en stabiel te houden", vervolgt Le Fèvre. "Het moest altijd binnen een paar seconden na productie aan het water toegevoegd worden, alleen dan behield het zijn kracht. Dat was niet handig. Na zeven jaar onderzoek zijn wij als eerste ter wereld in staat om een houdbare versie te maken."

Las Vegas

En dat leverde de Meppelers de innovatieprijs op. Daardoor komt uitbreiding naar de Verenigde Staten vervroegd op hun pad. "Komend jaar staan we op de CES-beurs in Las Vegas", zegt Le Fèvre, die vanwege diezelfde reden vandaag op bezoek was bij het ministerie van Economische Zaken (EZ). "We krijgen hulp van EZ bij deze stap. Voor het beeld: de CES is acht maal zo groot als de Amsterdam RAI."

Daar komt de hele wereld op af. Le Fèvre is daarom blij met de hulp. "EZ helpt ons om een doel te bepalen. Wat komen we daar brengen en wat willen we er zelf aan overhouden? Wij hebben nu bepaald dat we daar naartoe gaan om naamsbekendheid te creëren. Men moet wereldwijd weten dat dit product bestaat en gekocht kan worden."

Daarnaast hoopt Le Fèvre een paar buitenlandse handelspartners te contracteren. "Het is geweldig dat de overheid ons daarbij helpt. Zij zien echt het nut hiervan in en zien ook dat het economisch slim is om export te stimuleren."

'De wereld veroveren'

Inmiddels wordt in Meppel 1200 liter per dag geproduceerd en dat loopt snel op. De locatie in Meppel kan opgeschaald worden naar één miljoen liter per jaar voor de Europese markt. Daarnaast hoopt Ferr-tech fabrieken te openen in andere werelddelen.

Het Meppeler bedrijf richt zich voorlopig niet op de zwembaden om de hoek, maar op de industrie. "Zoals staalfabrieken, olie- en gasbedrijven, agri en zuivel", aldus Le Fèvre. "Sommige bedrijven gebruiken een kuub water per seconde. Daar waar echt veel water gebruikt wordt, zit voor onze de ruimte om te ondernemen."

"In november willen we een vestiging openen in de VS, komend jaar in het Midden-Oosten en daarna wacht Azië", vervolgt Le Fèvre. "De wereld ligt aan onze voeten en vanuit Meppel gaan we die veroveren."

Het uitgevonden middel elimineert bacteriën en virussen. Het andere afval klontert zich tot een soort slib (Rechten: RTV Drenthe)

