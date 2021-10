Franse taallessen in trek: 'Matthijs van Nieuwkerk heeft daarbij geholpen'

Ligt het aan Chansons van Matthijs van Nieuwkerk of aan de Netflix-hitserie Lupin? Een duidelijke oorzaak is niet aan te wijzen, maar de Franse bijeenkomsten van Alliance Française in Meppel zijn razend populair. Bijna honderd enthousiastelingen kwam al naar Meppel voor taalles.

"Er is een sterke toename vergeleken met de voorgaande jaren", vertelt taaldocent Ineke Blaauw. "Daar heeft de media-aandacht zeker bij geholpen. Zo belde onlangs een meneer die het Chansons-programma bekeek. Hij vond het prachtig en wil de liederen beter begrijpen. Daarom zit hij nu op de cursus Frans."

Blaauw ziet mensen uit Meppel en verre omstreken. Hoewel er 34 Alliance Françaises zijn in Nederland, is het één van de weinigen in Noord-Nederland. Daarom komen liefhebbers voor de Franse taal uit heel Drenthe naar Meppel. "De doelgroep varieert van jong tot oud", vervolgt Blaauw.

"Wat ik zie is dat ouderen het vooral doen voor de sociale contacten of voor de voorliefde voor Frankrijk. Jongeren komen vaak met een concreet doel. Bijvoorbeeld omdat ze in Parijs willen studeren of willen werken in Frankrijk. Je merkt daarnaast wel dat mensen na de coronatijd sowieso een grote honger hebben naar andere activiteiten."

Frans cafe

De cursussen worden op elk niveau gegeven, benadrukt Blaauw. "De cursisten zijn verdeeld over zes groepen met elk hun niveau: van mensen die nog nooit Frans hebben gesproken, tot ervaren mensen die hun kennis op peil willen houden. Ook docenten Franse taal zijn welkom, want door de gegroeide aanwas kunnen we nog meer cursusleiders gebruiken."

Mensen die hun Franse talenknobbel in de praktijk willen uitproberen, kunnen dat doen onder genot van een hapje en een drankje. Met regelmaat organiseert de Alliance een Franse avond in een café in Meppel.

"Het is de bedoeling om iedereen de gelegenheid te geven om Frans te spreken op een gezellige manier. Dat is een mooi moment voor alle cursisten, maar ook voor andere mensen, om een woordje Frans te spreken. Iedereen die het leuk vindt om Frans te praten is gewoon welkom. Het is heel vrij, je mag best Nederlands praten, want niet iedereen spreekt vloeiend Frans. Je leert er iets en tegelijkertijd is het ook erg gezellig", aldus Blaauw.

Franse overheid

En daar houdt het niet op voor de Franse club. Er zijn nog filmavonden, boekenclubs, theatervoorstellingen en lezingen in Meppel. Allemaal over de gemeenschappelijke liefde: Frankrijk.

"De Franse overheid staat hier ook achter en wij krijgen ook middelen vanuit de Franse overheid", vertelt Blaauw. Dankzij die steun kunnen alle mooie activiteiten georganiseerd worden. En daarvoor moet ik Matthijs van Nieuwkerk wel een pluim geven. Hij laat in zijn programma de allermooiste kant van Frankrijk zien, en dat doet veel mensen verlangen."