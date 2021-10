PVV begint met nieuwe ploeg in Emmen na gemeenteraadsverkiezingen

De huidige PVV-fractie in de gemeenteraad in Emmen keert niet meer terug na de verkiezingen. De partij laat weten daar met een nieuwe ploeg te beginnen. Dit betekent dat Tom Kuilder, Sonja Kort-Rixtum en Edwin Rixtum stoppen als raadslid. Kort-Rixtum is de vrouw van Edwin Rixtum en is ook Statenlid.

"Er zijn de afgelopen jaren veel betreurenswaardige zaken gepasseerd", legt Bert Vorenkamp uit. "Die hadden anders moeten en kunnen lopen."

De raadsperiode was op zijn zachtst gezegd nogal roerig voor de PVV in Emmen. Twee raadsleden werden allebei veroordeeld. Huidig raadslid Tom Kuilder werd in maart veroordeeld voor het stalken van zijn ex-vriendin en kreeg daar vijftig uur werkstraf voor. Ex-raadslid Martijn Storm, die in december 2019 zijn ontslag indiende, werd eerder veroordeeld voor het doen van een valse aangifte.

Onenigheid

Daarvoor was er al onenigheid binnen de partij. Rixtum, Kuilder en Storm hadden samenwerkingsproblemen. In december 2018 is Kuilder uit de partij gezet wegens samenwerkingsproblemen. Ook liet hij veelvuldig verstek gaan tijdens commissie- en raadsvergaderingen. Bovendien had hij een aantal politieke uitglijders gemaakt. Zo had hij op Twitter enkele extreemrechtse berichten gedeeld. Kuilder ging tijdelijk alleen verder onder de naam Voor Emmen voor Nederland. In januari 2020 keerde hij terug bij de PVV, na het vertrek van Storm in december.

"We zijn daar niet blij mee geweest", zegt Vorenkamp. "We hadden ook gehoopt dat deze groep zelf zou kunnen zorgen voor kandidaten, maar dat gebeurde ook niet."

'Zorgen voor stabiele club'

Vorenkamp wil nu juist vooruit kijken, zegt hij. De PVV wil in december een nieuwe lijst vaststellen met kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. "We willen daar een goede ploeg neerzetten. We gaan ook ons best doen in Emmen te kunnen slagen en daar goed naar kijken. Dat het een stabiele club is, maar ook of de mensen bij elkaar passen."

Vooralsnog is Emmen de enige gemeente waar de PVV gaat meedoen. De grote wens is om ook de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Hoogeveen en Assen mee te doen. "Maar daar hebben we onvoldoende kandidaten voor. Er stromen weinig aanmeldingen binnen. Er zijn ook mensen die zich aanmelden als kandidaat-raadslid, maar zich dan toch weer afmelden omdat ze bang zijn voor hun carrièreperspectief. Ik vind dat wel ernstig dat dat in een democratie zo gaat."

De PVV hoopt in december de kandidatenlijst voor Emmen te kunnen presenteren.

Lees ook: