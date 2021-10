Zeventien deelnemers levensliedproject Coevorden bezingen hun eigen levensverhaal

Coevorden draagt tot en met 2022 de titel Culturele Gemeente van Drenthe. Het project waarin inwoners hun eigen levenslied kunnen maken is één van de activiteiten. De aftrap culturele jaar was in december vorig jaar.

De zangers William Bossong, Harm Spang en René Karst zijn ambassadeurs van het project en de zangeressen Christel Peters en Martijje Lubbers hielpen de deelnemers met het schrijven en inzingen van hun eigen levensverhaal als lied.

Zeventien deelnemers

"Door de lockdown destijds hebben we online bijeenkomsten gehouden om deelnemers enthousiast te maken hiervoor", zegt Roelie Lubbers, projectleider bij de Culturele Gemeente Coevorden. "Daar zijn zeventien mensen uitgekomen, die hun eigen levenslied wilden maken."

De zeventien liedjes zijn nu af en ingezongen in een professionele opnamestudio in Valthermond. "Dat wordt een mooi album bij elkaar", denkt Lubbers. "Sommige mensen hadden al wat ervaring met zingen en liedjes schrijven, maar anderen hadden helemaal geen ervaring."

Ieder een eigen kwetsbaar lied

Lubbers: "Het is een project waarbij de deelnemers uit hun comfortzone traden, want met hun eigen levenslied stellen ze zich kwetsbaar op. Zo gaan de liedjes over bijvoorbeeld gepest worden, een ander loslaten, maar ook het trouwen met een boer."

De eindconcerten van 'Jouw leven is een lied waard' zijn op zaterdag 30 oktober om 20.00 uur en op zondag 31 oktober om 14.00 uur in theater De Hofpoort in Coevorden. Kaarten zijn te koop via de website van het theater.

Bekijk hieronder de reportage over de aftrap van het project met de ambassadeurs, afgelopen december in theater De Fabriek:

