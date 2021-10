Ook met een beperking genieten van uitgaansavonden: in Club On-Beperkt kan het straks

Het plan lag al vele maanden op de plank, maar door de gevolgen van het coronavirus liet de uitvoering ervan op zich wachten. Maar het geduld van de initiatiefnemers wordt beloond, want op 4 november is het eindelijk zover en opent Club On-Berperkt de deuren in Emmen. Een uitgaansgelegenheid voor mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking. Heidy Lingenaar heeft lang naar het moment uitgekeken.

En zij niet alleen, want voor haar oudste zoon Dennis (33) is het minstens zo spannend. "Hij heeft een verstandelijke en motorische beperking", legt Lingenaar uit. Dennis geniet altijd enorm van het uitgaansavonden en dat kan omdat zijn broertje Jeffrey mede-eigenaar is van Club Limbo en cocktailbal Tranquilo in Emmen. "Dennis ging dan weleens met Jeffrey mee, en het personeel kent Dennis daardoor óók en houdt een oogje in het zeil. Maar ik vind dat iedereen met een beperking moet kunnen genieten van een uitgaansavond."

Plan uitrollen

Toch weet ook zij hoe weerbarstig de praktijk kan zijn. "De uitgaanswereld is niet altijd even veilig en als je een beperking hebt en wilt uitgaan, moet je niet aan je lot worden overgelaten", vindt ze. Waarom niet een uitgaansgelegenheid opzetten juist voor die doelgroep, bedacht Lingenaar. Via haar zoon Dennis beschikte ze over contactpersonen bij zorginstelling Cosis om draagvlak voor het plan te vinden, terwijl ze via haar andere zoon Jeffrey een uitstekende ingang had om Club Limbo te gebruiken als locatie voor het nieuw op te zetten Club On-Beperkt.

Met Daphne Oortwijn en Roos Hatt van Cosis, sloeg Lingenaar de handen ineen en werd er een plan uitgerold. Toen Cosis en MEE Drenthe, een platform dat zich sterk maakt voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen, zich ook vierkant achter de plannen schaarden, werd het initiatief al snel overladen met complimenten. "Toen ging het los", lacht Lingenaar. "Daphne en Roos merkten dat vanuit Cosis veel belangstelling voor de clubavonden was en MEE Drenthe nomineerde Club On-Beperkt direct voor de Doemee-award", zegt ze trots. "En dan moeten we nog beginnen."

Exclusief

De eerste Club On-Beperkt staat op 4 november op de agenda en moet elke donderdag een terugkerende avond worden. Er zitten wel een aantal voorwaarden aan vast, zoals verplicht van tevoren aanmelden en de inmiddels welbekende coronachecks. "Veel belangstellenden gaven al aan dat ze het heel spannend vinden en daarom mag er ook begeleiding mee", zegt Lingenaar. Het moeten avonden worden die exclusief voor minder beperkten toegangelijk zijn. "En we hanteren eerst een limiet van honderd bezoekers. Te druk is misschien ook niet zo handig", denkt ze.

Lingenaar, Oortwijn en Hatt zijn inmiddels geraakt door alle hartverwarmende berichten die ze kregen voor hun initiatief. "De reacties waren lief, leuk, spontaan en warm. Zulke avonden zijn er niet in deze regio. En het kan dan ook niet anders of we gaan veel lachende gezichten zien op de avonden die ons te wachten staan." En zoals het een echte club betaamt, heeft ook Club On-Beperkt een eigen gastheer. Heidy's zoon Dennis neemt die rol op zich en die vervult hij met verve. In de afgelopen tijd hielp hij al volop mee om de clubavonden te promoten bij onder meer zorginstellingen.

Na alle berichten die de initiatiefnemers ontvingen, kan het niet anders of Club On-Beperkt wordt een blijvertje in Emmen. Lingenaar twijfelt er niet aan. "Geloof me: als iemand weet hoe ze uit hun dak moeten gaan, is het deze doelgroep wel."