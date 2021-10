Asser stationshond Mannes krijgt flinke poetsbeurt

Kamp is vanuit Werkendam - waar Poly Products gevestigd is - naar Assen gekomen voor de schoonmaakbeurt. Dat bedrijf heeft Mannes eerder dit jaar al voor 90.000 euro opgelapt, omdat de kunststofbeschermlaag van de metershoge houten hond op allerlei plekken losliet. Kamp heeft daaraan meegewerkt en ziet vandaag de hond weer eventjes terug.

'Net als in de badkamer'

Hij is vanochtend in alle vroegte begonnen en verwacht er een half dagje mee bezig te zijn. Maar, zo laat hij weten, de kalk zit er wel heel vast op. Ook zit er een streep graffiti op een poot van Mannes, die gaat Kamp ook proberen te verwijderen. En als je je afvraagt of er dan een speciaal middel wordt gebruikt om de grote hond schoon te maken, dan heb je het mis. "Ik gebruik gewoon antikalkmiddel, net als wat je in de badkamer gebruikt", lacht Kamp.

Op Mannes z'n geslachtsdeel zijn de witte kalkstrepen weer duidelijk te zien (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Mannes zat twee jaar geleden ook al onder de kalkstrepen. Toen werden kalkfilters geplaatst. De mogelijke oorzaak van de nieuwe kalkstrepen is dat de oude filters nog in de stationshond zaten, laat wethouder Bob Bergsma (D66) weten. "Mannes is natuurlijk een tijdje weggeweest vanwege herstel en daarvoor was de watermistinstallatie ook al een tijdje uitgeschakeld. Het zou daaraan kunnen hebben gelegen, dat wordt nog onderzocht."

Nieuwe filters

Vorige week zijn er nieuwe filters geplaatst om de kalkstrepen tegen te gaan. De gemeente hoopt dat het probleem daarmee is opgelost en dat Mannes schoon blijft. Maar de kalkaanslag is niet het enige probleem van Mannes. Op dit moment lopen er drie rechtszaken over en weer: Assen die het onderhoudsgeld via de rechter terugvordert van het kunstenaarsduo Serafijn die de 'rampzalig herstelde'. De kunstenaars willen dat Mannes zo snel mogelijk afgedekt of weggehaald wordt, wat Assen weigert. Ook is er nog een aanklacht van Serafijn tegen Assen vanwege aantasting van het auteursrecht.

Volgens wethouder Bergsma is Mannes het allemaal waard. "Mannes is niets voor niets neergezet", zegt hij. "Het is een mooi kunstwerk in de openbare ruimte. Het was noodzakelijk om hem te herstellen en die kosten proberen we nu te verhalen op de kunstenaars."

