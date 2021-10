Vluchtelingen komen week later naar Emmen

De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Emmen gaat volgende week open. Dat is een week later dan gepland.

"De intrek van de vluchtelingen heeft iets vertraging opgelopen", zegt een woordvoerder van het COA. "Wij zijn nog druk bezig om het voormalige Fletcher-hotel klaar te maken voor de komst van de asielzoekers. Wij willen hen een veilige omgeving bieden. Dat betekent bijvoorbeeld dat deuren afgesloten moeten kunnen worden en dat mensen niet op onveilige plekken kunnen komen."

In het voormalige hotel worden 30 tot 35 gezinnen opgevangen waarvoor geen plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar hebben ze vijfhonderd bedden per nacht tekort. De afspraak is dat de opvang tot uiterlijk 8 januari volgend jaar in het gebouw blijft. Daarna is het de bedoeling dat er 55 zorgappartementen in het gebouw komen.

Lees ook: