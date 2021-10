Boeren zijn helemaal klaar met de politiek

Zeventig procent van de boeren zegt geen vertrouwen meer in de politiek te hebben. Twee procent van de boeren heeft nog wel vrij veel vertrouwen in de politiek. In totaal 981 veehouders werkten aan het onderzoek mee, dat in opdracht van de Volkskrant werd uitgevoerd.

Twee derde zegt op BoerBurgerBeweging te stemmen

Waar voorheen het CDA de boerenpartij was, is er nu een kentering gaande. Uit het onderzoek komt naar voren dat nog maar vier procent van de boeren op het CDA gaat stemmen. Zo'n 68 procent geeft aan voor de BoerBurgerBeweging te kiezen. "Een aardverschuiving in zo'n gemeenschap. Dat is ongekend", zegt Kanne.

De onderzoeker heeft wel een verklaring voor deze aardverschuiving. Hij zegt dat boeren vinden dat ze al decennia lang aan het lijntje gehouden worden. "Er zijn nieuwe milieueisen gekomen, strengere eisen voor voer, ze moeten voldoen aan innovatieve regels, het bedrijf moet toekomstbestendig zijn en ze moeten aan schaalvergroting doen. Steeds gebeurde dat onder de belofte, van onder meer een partij als het CDA, dat boeren dan kunnen doorgaan. Het wordt steeds duidelijker dat dat niet gaat."

Dus is er geen vertrouwen meer in de politiek. En dat niet alleen. Uit het onderzoek blijkt dat negentig procent geen vertrouwen meer heeft in de minister, het ministerie en het RIVM. "Alle partijen waar veeboeren mee te maken hebben, worden best gewantrouwd."

Minder steun voor boeren

"Boeren voelen zich miskend, maar je moet ook eerlijk zeggen dat ze ook wellicht een beetje missen wat in de samenleving gebeurd", zegt Kanne. De onderzoeker ziet namelijk een verschil in wat boeren vinden en wat de rest van Nederland vindt. Daarnaast is er volgens hem een verschil in wat boeren denken over hoe de rest van Nederland denkt. "Driekwart van de boeren denkt dat een meerderheid achter hen staat, maar dat is maar 38 procent." Hij vertelt dat 32 procent zelfs helemaal niet achter de boerenprotesten staan. "De partijen zullen dichter bij elkaar moeten komen."

